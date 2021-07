PM: Ghost of Tsushima: Director‘s Cut erscheint am 20. August für PS5- und PS4-Konsolen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Was für ein Jahr! Wir nähern uns dem ersten Jahrestag von Ghost of Tsushima und sind so dankbar für die Zuneigung, die ihr uns seit der Veröffentlichung entgegengebracht habt. Es bedeutet uns sehr viel, dass Jins Geschichte euch alle so angesprochen hat, und wir sind sehr glücklich, so engagierte und unterstützende Fans zu haben.

Wir haben viel darüber nachgedacht, wie wir Jins Geschichte ausbauen können, und uns im letzten Jahr euer ganzes Feedback zu Gemüte geführt, um herauszufinden, wie wir das Spielerlebnis von Ghost of Tsushima verbessern können. Wir haben hart an einer brandneuen Edition des Spiels gearbeitet, die nicht nur ein neues Kapitel von Jins Reise, sondern auch einige neue Updates enthält, die die direkte Antwort auf die am häufigsten gewünschten Features der Community sind.

Mit Freude kündigen wir für den 20. August die Veröffentlichung von Ghost of Tsushima: Director‘s Cut für PS5- und PS4-Konsolen an. Diese neue Edition bietet nicht nur das Originalspiel und jegliche zusätzliche Inhalte, die wir bisher veröffentlicht haben, sondern auch ein brandneues Abenteuer für Jin sowie eine Reihe neuer Features, die wir mit Begeisterung präsentieren.

Wenn ihr echte Geschichts-Cracks seid, wisst ihr, dass außer Tsushima auch die Nachbarinsel Iki zu dieser Zeit eingenommen wurde. Wir freuen uns, euch heute mitteilen zu können, dass ein ganz neues Kapitel von Jins Reise erscheint, das auf Iki spielen wird. In dieser neuen Geschichte reist Jin zur Insel, um Gerüchten über die Anwesenheit von Mongolen nachzugehen. Doch schon bald wird er in Ereignisse verwickelt, die ihn sehr persönlich betreffen und ihn zwingen, einige traumatische Momente seiner Vergangenheit erneut zu erleben.

Wir werden schon bald mehr über die Iki-Geschichte verraten, aber heute können wir schon mal bestätigen, dass diese neue Insel außer einer neuen Story und neuen Charakteren auch jede Menge neue Inhalte zu bieten hat. Dazu gehören brandneue Umgebungen, die es zu erkunden gilt, neue Rüstungen für Jin und sein Pferd, neue Minispiele, neue Techniken, neue Gegnertypen und vieles mehr. Ihr könnt sogar neue Tiere streicheln!

Auf beiden Plattformen bietet der Director‘s Cut außerdem neue Trophäen, die man in den neuen Iki-Inhalten freischalten kann.

Während die Spieler des Director‘s Cut die Inhalte auf der Insel Iki sowohl auf PS4 als auch PS5 erleben können, haben PlayStation 5-Spieler Zugriff auf ein paar zusätzliche neue Funktionen.

Wir haben euer Feedback bezüglich der fehlenden japanischen Lippensynchronisation zur Kenntnis genommen und für diese neue Veröffentlichung hart daran gearbeitet. Dank der Fähigkeit von PS5, Filmsequenzen in Echtzeit zu rendern, bieten die Filmsequenzen in Ghost of Tsushima und auf Iki auf PS5 jetzt Lippensynchronisation für die japanische Sprachausgabe.

Mit Freude können wir außerdem bestätigen, dass Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima: Legends und die neue Erweiterung auf der Insel Iki im Director‘s Cut haptisches Feedback und die adaptiven Trigger nutzen werden. Des Weiteren wird es Verbesserungen beim 3D-Audio* auf PS5 geben sowie deutlich verbesserte Ladezeiten, 4K-Auflösungsoptionen** und eine Bildfrequenz mit einer Zielrate von 60 FPS.

Wenn ihr bereits Ghost of Tsushima auf PS4 besitzt, könnt ihr euren Spielstand auf PS5 übertragen und dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Für neue Spieler steht der neue Inhalt auf Iki mit dem Beginn des zweiten Akts von Ghost of Tsushima zur Verfügung, nachdem ihr die Toyotama-Region erreicht habt.

Neben dem Director‘s Cut können alle, die Ghost of Tsushima bereits besitzen, ein Patch herunterladen, das einige neue Updates enthält. Und auch hier beruhen viele dieser Updates direkt auf dem konstanten Strom an Feedback, mit dem ihr uns seit dem Launch versorgt und das wir sehr zu schätzen wissen.

Alle Spieler erhalten ein Patch mit einigen neuen Updates zum Fotomodus, neuen Barrierefreiheit-Optionen zur Neuzuweisung der Controller-Tasten sowie der Option, im Kampf das Anvisieren des Ziels zu aktivieren. Und für die Person, die uns immer tweetet und um die Option bittet, den Köcher im Gameplay ausblenden zu können: Ja, auch das wird es geben!

Und zu guter Letzt veröffentlichen wir auch für Fans von Ghost of Tsushima: Legends einige neue Updates, darunter einen brandneuen Modus, zu dem wir in den nächsten Wochen mehr verraten werden. Darauf freuen wir uns schon! Alle Updates zu Ghost of Tsushima: Legends*** werden Besitzern einer beliebigen Version von Ghost of Tsushima auf beiden Plattformen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt.

Ghost of Tsushima: Director‘s Cut erscheint am 20. August auf PS5 und auf PS4.

Ihr werdet digital im PlayStation Store oder physische Versionen bei vielen Einzelhändlern vorbestellen können. Wenn ihr bei teilnehmenden Einzelhändlern vorbestellt, erhaltet ihr einen digitalen Mini-Soundtrack mit Tracks aus dem original Ghost of Tsushima sowie zwei neuen Songs von Iki und ein digitales Artbook mit einer Auswahl aus Ghost of Tsushima sowie 10 neue Konzeptkunstwerke von der Insel Iki.

Ihr könnt jederzeit bis zur Veröffentlichung im PS Store vorbestellen, dann könnt ihr sofort die PS4-Version von Ghost of Tsushima herunterladen. So könnt ihr früh mit dem Hauptspiel anfangen und euren Fortschritt übertragen und dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt, wenn der Director‘s Cut im August erscheint.

Wenn ihr bereits Ghost of Tsushima auf PS4 besitzt:

Ab 20. August …

Weitere Details zu den Upgrades wird es vor dem Launch im PlayStation Store geben.

Noch mal vielen Dank an euch alle, dass ihr dieses Jahr für uns so besonders gemacht habt. Wir können es kaum erwarten, euch schon bald mehr über Iki zu erzählen!

* 3D-Audio mit Stereokopfhörern (analog oder USB)

** 4K-Bildschirm erforderlich.*** PlayStation Plus-Mitgliedschaft für Online-Multiplayer erforderlich. Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch eingezogen wird. Es gelten Altersbeschränkungen. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/PSPlusTerms