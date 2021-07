Ghost of Tsushima: Director's Cut angekündigt // Kein Gratis-Update

PS4 PS5

Sony hat eine erweiterte Director's-Cut-Fassung von Ghost of Tsushima (im Test, Note 9.0) angekündigt, die am 20. August 2021 sowohl auf Playstation 4 als auch Playstation 5 erscheint. Der Director's Cut umfasst neben den bereits erschienenen Updates wie den Koop-Modus Ghost of Tsushima - Legends mit der Insel Iki ein komplett neues Gebiet, in dem Protagonist Jin nicht nur eine frische Geschichte erlebt – ihr sollt auch neue Techniken lernen und auf neue Gegnertypen treffen. Frühere Spielstände werden kompatibel sein. Neue Spieler können nach Iki Reisen, sobald sie in Akt 2 im Gebiet Toyotama angekommen sind.

Die PS5-Fassung soll Features wie die adaptiven Trigger und 3D-Audio (bei Benutzung von Kopfhörern) nutzen. In Sachen Auflösung und Framerate auf der neuesten Playstation-Hardware zeigt sich Sony vorsichtig und spricht von "4K-Auflösungsoptionen und eine Bildfrequenz mit einer Zielrate von 60FPS". Dazu wird die Lippensynchronisation bei japanischer Sprachausgabe verbessert, der Fotomodus erweitert und neue Komfortfunktionen sowie Anpassungsmöglichkeiten und Barrierefreiheitsoptionen finden den Weg ins Spiel. Ein Patch soll diese Anpassungen auch in die reguläre PS4-Version implementieren.

Beim Director's Cut handelt es sich nicht um ein kostenloses Update. Laut englischsprachigen Playstation-Blog, kostet ein Upgrade vom PS4-Hauptspiel zum PS4-Director's Cut 19,99 US-Dollar. Ein Upgrade vom PS4-Hauptspiel zum Director's Cut auf PS5 kostet dagegen 29,99 US-Dollar. Das bedeutet auch, ihr erhaltet mit dem Kauf des Director's Cut nicht automatisch sowohl die Last-Gen- als auch die Current-Gen-Version. Besitzt ihr den PS4-Director's-Cut und wollt auf Sonys aktuellster Konsole in der entsprechenden PS5-Fassung spielen, müsst ihr ein Upgrade für 9,99 US-Dollar kaufen (die Preise dürften erfahrungsgemäß eins zu eins den Euro-Preisen entsprechen, im deutschen Playstation-Blog finden sich jedoch noch keine Preisangaben).

Entwickler Sucker Punch wird vor dem Launch der erweiterten Fassung von Ghost of Tsushima im August weitere Details zum neuen Gebiet Iki und geplanten Updates für den Legends-Modus verraten.