Teaser Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur will den Games-Standort Deutschland deutlich attraktiver gestalten, als er bisher ist. Jörg und Hagen diskutieren das Vorhaben.

Es ist mal wieder Freitag und damit wieder Zeit für den Wochenschluss-Podcast. Heute wird es bei Jörg und Hagen höchst politisch, sie befassen sich nämlich mit der neue Games-Strategie des Bundes. Denn auch wenn das Thema durchaus positiv klingen mag, so haben die beiden doch einigen Diskussionsbedarf. Wie auch zu Studio-Veteranen, die nach vielen Jahren in einem Unternehmen ihren Hut nehmen und sich in die große weite Welt der Selbstständigkeit wagen.

Alle Themen im Überblick: