PM: DEREK PATTERSON NEUER STUDIO MANAGER VON UBISOFT BERLIN (Ubisoft News)

Berlin, 01. Juli 2021 – Ubisoft gab heute bekannt, dass Derek Patterson ab sofort neuer Studio Manager von Ubisoft Berlin ist. Er übernimmt die Leitung des 2018 in Berlin-Charlottenburg gegründeten Studios und berichtet an Benedikt Grindel, Managing Director der deutschen Ubisoft-Studios.

Derek Patterson arbeitet seit 2019 bei Ubisoft Berlin, zuletzt als Production Director für Far Cry 6, eine weltweite Co-Produktion von mehreren Ubisoft Studios unter der Leitung von Ubisoft Toronto. Derek Patterson folgt auf Istvan Tajnay, der im Februar 2021 die Leitung von Ubisoft Toronto in Kanada übernommen hat.

Derek Patterson stammt gebürtig aus Schottland, wo er an der Universität von Glasgow seinen Master in Klassischer Geschichte abgeschlossen hat. Vor seiner Zeit bei Ubisoft hat Derek Patterson in verschiedenen Projektmanagement-Positionen bei Games-Entwicklungsstudios wie Rockstar North, CD Project Red und Techland gearbeitet: „Ubisoft Berlin ist ein junges, talentiertes und motiviertes Entwicklungsstudio, das sich in kurzer Zeit etabliert hat und bereits an einigen großen Ubisoft-Spielen mitwirkt. Umso mehr freue ich mich nun auf die Herausforderung, die Zukunft von Ubisoft Berlin maßgeblich mitzugestalten und für weiteren Wachstum zu sorgen“, so Derek Patterson.

„Mit Derek Patterson übernimmt jemand Ubisoft Berlin, der nicht nur internationale AAA-Erfahrung mitbringt, sondern auch das Studio und seine Mitarbeiter:innen bestens kennt“, sagt Benedikt Grindel. „Für Berlin stehen spannende Zeiten an, da mit Far Cry 6 bald das erste Spiel veröffentlicht wird, an dem das Studio mitarbeitet. Für die Zukunft sollen in Berlin noch viele weitere internationale Produktionen mitgestaltet werden.“

Bei Ubisoft Berlin arbeiten aktuell rund 150 Mitarbeiter:innen an großen Ubisoft-Spielen mit, darunter Far Cry 6, dass am 7. Oktober 2021 veröffentlicht wird sowie das Piraten-Abenteuer Skull & Bones. Der Fokus liegt in Berlin auf der Co-Produktion großer Titel. Ubisoft Berlin gehört zum deutschen Ubisoft-Studionetzwerk, bestehend aus über 700 Mitarbeiter:innen. Neben Berlin gibt es zwei weitere Studios in Deutschland: Ubisoft Düsseldorf, unter der Leitung von Benedikt Grindel und Ubisoft Mainz, unter der Leitung von Thomas Pottkämper.

Über Ubisoft Berlin Ubisoft Berlin hat Anfang 2018 seine Pforten geöffnet, mit einem Fokus auf Co-Entwicklung von großen Ubisoft-Marken. Die Teams arbeiten aktuell in enger Abstimmung mit Ubisoft Toronto (Lead Studio) an Far Cry 6 und mit Ubisoft Singapore (Lead Studio) an Skull & Bones. Ubisoft Berlin setzt darauf, bedeutsame und inspirierende Spieleerlebnisse zu liefern, die von Spielern geliebt werden und sie zu einem Teil der Spielwelt werden lassen. Ubisoft Berlin ist Teil des Ubisoft Blue Byte Studio-Netzwerkes. Mehr Informationen gibt es unter berlin.ubisoft.com.