Of Pawns & Kings: Adventure seit 25 Jahren in Entwicklung / Kickstarter

PC

Seit mittlerweile über 25 Jahren arbeitet der Spieleentwickler Ingo Stuckenbrock an Of Pawns & Kings. Bisher war das Point-and-Click-Adventure für ihn lediglich eine Freizeitbeschäftigung, nun will er die Produktion hauptberuflich angehen und ist dafür auf Hilfe angewiesen. Also hat er eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die ihm dieses Vorhaben ermöglichen und die Finalisierung seines Herzensprojektes sicherstellen soll.

Die Crowdfunding-Kampagne läuft bis zum 2. August 2021 um 10:00 Uhr. Damit Stuckenbrock Of Pawns & Kings erfolgreich fertigstellen kann, benötigt er mindestens 50.000 Euro, als Release-Termin ist der Januar 2023 angesetzt. Stretch Goals gibt es aktuell keine, wenn das Ziel der Kampagne übererfüllt wird, wollen Ingo und sein kleines Team aber über Sachen wie professionelle Sprecher und Motion Capturing nachdenken. Erscheinen soll Of Pawns & Kings zunächst ausschließlich auf Windows-Systemen, eine Veröffentlichung auf Linux und Mac ist aber nicht ausgeschlossen, auch Konsolen-Versionen hält Stuckenbrock für denkbar.

Einen ersten Eindruck von Of Pawns & Kings könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer verschaffen.