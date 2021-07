PM: Pixminds’ preisgekrönte Lexip und Steelplay Gaming-Accessoires jetzt auch in der DACH-Region erhältlich (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Pixminds geben das Erscheinen ihrer preisgekrönten Lexip und Steelplay Gaming-Accessoires in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt

Nachdem sie bereits Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt von ihren Produkten überzeugen konnte und erfolgreich die Märkte in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika betreten hat, bietet die französische Gruppe Pixminds ihr Lexip und Steeplay Gaming-Accessoire-Angebot auch in der DACH-Region an. Dies wird dank der Kooperation mit ALSO – einem großen europäischen Vertrieb mit Sitz in der Schweiz – ermöglicht.

Alle Details können, ansprechend präsentiert, im Pixminds-Präsentationsvideo angesehen werden:

Seit 1999 überzeugen Pixminds international dank ihrer innovativen und hochmodernen Produktansätze. Die Firma wurde mit dem German Design Award 2019, einer Goldmedaille bei den German Innovation Awards 2019, sowie einer Vielzahl weiterer Auszeichnungen weltweit prämiert, darunter 8 Preise der Concours Lépine in Frankreich und 21 CES Innovation Awards in den Vereinigten Staaten.

Das aktuelle Angebot im Bereich PC-Gaming und Konsolen-Accessoires ist ab sofort über die Online-Stores von Amazon.de und PreiswertePC.de verfügbar, darüber hinaus werden neue Lexip und Steelplay Produkte bei verschiedenen Einzelhändlern verfügbar sein.

Die Lexip und Steelplay Produkte sind preiswert und umfassen sowohl neuartige, als auch qualitativ hochwertige Gaming-Accessoires. Diese unvollständige Liste präsentiert einige der beliebtesten Pixminds-Produkte:

Das Portfolio von Lexip und Steelplay wird diesen Sommer erweitert, wenn neue Produkte bei zahllosen Einzelhändlern verfügbar werden. Diese Erweiterung wird unter anderem, voraussichtlich folgende Produkte umfassen: Lexip Webcam Ca20, Lexip Ar18 Gaming Mouse, Lexip B10 – XL RGB Mousepad, Steelplay Hydrogel Screen Protector…

Für weitere informationen zu Pixminds und einen gründlichen Einblick in das Produktportfolio besucht man https://www.pixminds.com/ . Ein tieferer Einblick in die Kataloge von Lexip und Steelplay findet sich unter Lexip.co und Steel-play.com .

Über Pixminds

Pixminds ist eine Französische Unternehmensgruppe die sich auf Mensch-Maschine-Schnittstellen für professionelle Bereiche und Videogaming spezialisiert hat. Die Firma besitzt fünf Marken, inklusive Lexip, Steelplay, R-cade – die nächste Generation der Gaming-Maschinen (Digitales Pinball, Tischfußball, Arcade & AR/VR-Setups) – Ark, interaktive Bildschirme ohne Größenbeschränkung und weitere Marken, mit dem Ziel Accessoires mit einem klaren ökologischen Fokus herzustellen. In den letzten 5 Jahren wurde Pixminds international für Innovationen mit insgesamt 21 CES Innovation Awards gewürdigt und war die drittmeist ausgezeichnete Firma auf der CES 2019. Durch Pixminds Distribution und Pixminds Manufacturing ist die Firma zudem in den Vertrieb und die Produktion von Accessoires in über 40 Ländern involviert.

Über Lexip

Lexip ist eine auf PC-Peripheriegeräte spezialisierte Marke von Pixminds – ein führender Entwickler von Videospiel-Geräten, von Retro-Cabinets bis zu Bluetooth-Controllern. Lexip-Produkte haben international 11 Auszeichnungen errungen, inklusive 6 CES Innovation Awards. Lexip bietet Computer-Accessoires die den Alltag professioneller Nutzerinnen und Nutzer, sowie Spielerinnen und Spieler revolutionieren. Lexips Mission ist es hochqualitative Computerperipherie (Mäuse, Mauspads, keramische Gleitfüße…) anzubieten, die die Leistung und Interaktion anderer Produkte auf dem Markt weit überbieten.

Über Steelplay

Steelplay ist die Marke der Pixminds-Gruppe, die auf Hardware und Gaming-Accessoires für PC und Konsole spezialisiert ist. Steelplays Mission ist es ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Die Produkte sind innovativ, leicht zu nutzen und auf allen Plattformen und für alle Ansprüche geeignet. Mit über 20 Jahren an Erfahrung im Bereich der Gaming-Ausstattung, über 300 internationalen Vertriebspartnern und ausgezeichnet mit dem CES Innovation Award 2019 expandiert Steeplaply nun in die DACH-Region.