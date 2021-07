The Last Oricru: Erster Gameplay-Trailer zeigt Welt und Features

PC Xbox X PS5

Der Prager Entwickler GoldKnights und Publisher Prime Matter (ein frischgegründetes Label von Koch Media) haben einen kommentierten Gameplay-Trailer zum Rollenspiel The Last Oricru veröffentlicht.

In The Last Oricru strandet eure Spielfigur auf einem fremden Planeten, dessen Einwohner in einer mittelalterlich anmutenden Gesellschaft leben. Der Titel vermischt also Elemente von Science Fiction und Fantasy. Im rund achtmünitigen Trailer erhaltet ihr unter anderem Einblick in einen Bosskampf. Ein guter Teil des Videos betont, dass ihr häufig Entscheidungen treffen werdet und gibt Beispiele für die Auswirkungen der möglichen Pfade.

The Last Oricru soll sowohl Solo als auch im Couch-Koop spielbar sein und wir im Februar 2022 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen.