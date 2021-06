PM: Die besten WLAN Router für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Was braucht ein PlayStation-Gamer? Einen möglichst großen 4K-TV, ein paar richtig gute Spiele und natürlich schnelles Internet. Die ideale Lösung eure PlayStation mit dem Router/Modem zu verbinden, wäre der direkte Anschluss mit einem Ethernetkabel. So profitiert ihr von der höchstmöglichen Geschwindigkeit und kompletten Bandbreite für Downloads und Online-Gaming, die euer Provider liefert.

Oftmals sind die örtlichen Gegebenheiten dazu aber nicht geeignet. Befindet sich der Anschluss im Keller, eure PlayStation aber zwei Stockwerke darüber, dann ist es meist nicht so einfach machbar, meterweise Netzwerkkabel ordentlich zu verlegen. Und eine Stolperfalle wollt ihr ja bestimmt nicht in der Wohnung haben. Also greift ihr auf WLAN zurück und holt euch die Daten eben über das Funknetz. Dabei können deutliche Geschwindigkeitsverluste auftreten, wenn das Signal Stahlbetonwände und andere Hindernisse überwinden muss. Eine ganze Reihe guter Tipps und Tricks zur allgemeinen Optimierung eurer Internetverbindung haben wir euch in diesem Blogpost zusammengefasst.

Eure PlayStation 5 unterstützt WiFi 6, die Kurzform für den neuen WLAN-Standard 802.11ax. Die Vorteile in aller Kürze: Es sind Geschwindigkeiten von über 4800 Mbit/s möglich (auf dem 5 Ghz-Band), anstatt vergleichsweise mageren 1733 Mbit/s nach WiFi 5. Das Sendeverfahren OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) erlaubt höhere Datenraten über größere Entfernungen und MU-MIMO (Multiple Users-Multiple Input Multiple Output) sorgt dafür, dass eure Geräte Daten nicht nacheinander, sondern gleichzeitig geliefert bekommen. Das Parallelverfahren macht sich besonders beim Online-Gaming bemerkbar, wenn es auf Bruchteile von Sekunden ankommt und die geringste Latenz über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Wenn ihr euch für mehr technische Details interessiert, empfehlen wir euch den Blogpost Schnellere Downloads & besseres Online-Gaming für die PS5 mit WiFi 6. Und schaut euch auf jeden Fall auch das oben verlinkte Video unserer Kollegen von Inside PlayStation an, die sich einige aktuelle Router von ASUS genauer angeschaut haben. Auch wenn PS4-Nutzer von den WiFi 6-Neuerungen leider nicht profitieren, lohnt sich ein Blick auf unsere kleine Auswahl an aktuellen Geräten unterschiedlicher Hersteller, denn selbstverständlich werden auch ältere Netzwerk-Standards weiterhin voll unterstützt.

Mit einem aktuellen Straßenpreis von rund 340 Euro ist das Flaggschiff der Netgear Gaming Router, der WiFi 6 Nighthawk Pro Gaming XR1000 nicht der günstigste Datenverteiler, kann aber mit einer beachtlichen Ausstattung, starker Latenzreduzierung dank OFDMA und MU-MIMO sowie dem durchdachten DumaOS, dass ihr euch bequem auf euer Smartphone ladet, punkten. Bedenkt aber bitte, es handelt sich um einen reinen Gaming Router, ein DSL-Modem ist nicht eingebaut. Das bedeutet, ihr müsst euer vorhandenen Modem weiter verwenden, das einfach per Kabel mit dem XR1000 verbunden wird. Oder wenn ihr den Nighthawk weiter weg vom Internetanschluss platzieren möchtet, per WLAN versorgt.

Der mit knapp 600g nicht sonderliche schwere Kasten im kantigen Stealth Bomber-Look, zieht die Blicke dank roter Applikationen und den vier hohen Antennen auf sich und bietet so eine futuristische Optik. Habt ihr euch einen Stellplatz ausgesucht, erfolgt die problemlose Einrichtung im Plug and Play-Verfahren. Ladet euch aber auf jeden Fall die eigene Betriebssystem-App DumaOS herunter, dann lässt sich noch einiges an Feintuning betreiben. Gerade die individuelle Bandbreiten-Verwaltung für alle angeschlossenen Geräte kann Wunder wirken. Es stehen dicke Downloads an oder eine Online Gaming-Session? Dann priorisiert eure PlayStation im Heimnetz, damit diese mehr von der vorhandenen Bandbreite abbekommt. An Anschlüssen mangelt es auch nicht: Neben 4 Gigabit-Ports zur direkten Verbindung von Geräten, steht auch ein flotter USB 3.0-Port zur Verfügung, der aus einer externen Festplatte einen Medienserver macht. In Kombination mit eurer PS5 spielt der WiFi 6-Standard seine Stärken aus und wir haben im direkten Vergleich zu einem identisch platzierten WiFi 5-Router die Geschwindigkeit im Download um 50% gesteigert.

Die Hardware-Spezialist ASUS hat eine ganze Reihe an Gaming Routern für unterschiedliche Anforderungen in seinem breiten Sortiment. Für die gehobenen Gaming-Anforderungen empfhielt sich beispielsweise das Modell RT-AX86U, welches ebenfalls die vielen Vorzüge von WiFi 6 anzubieten hat. Wie auch der vorgestellte Router von Netgear verzichtet ASUS ebenfalls auf ein internes Modem und konzentriert sich auf die effektive Verteilung der Datenströme per WLAN und Direktanschluss über die Gigabit Ethernet-Ports. Also schmeißt euer Provider-Modem nicht weg, ihr braucht es noch.

Die Einrichtung ist schnell erledigt und wenn ihr die Möglichkeit habt eure PlayStation mit einem Netzwerkkabel anschließen zu können, dann macht das unbedingt an dem gekennzeichneten Gaming Port. Dieser besitzt eine automatische Priorisierung gegenüber allen anderen Anschlussmöglichkeiten, das bedeutet eure PS4 oder PS5 wird bevorzugt behandelt. Ist ein Kabel keine Option, lasst eure PlayStation über WLAN versorgen. Der AX86U verfügt über vier Antennen, drei abschraubbare und drehbare an der Oberseite sowie eine eingebaute, mit denen ihr ein 2,4 GHz oder 5 GHz-Funknetz aufbaut, das bis zu 200 qm abdeckt. Das allerdings nur im Idealfall, denn Wände, Decken oder Mobiliar stellen sich als Hindernis heraus. Habt ihr Probleme eine schnelle und vor allem auch stabile Abdeckung zu erreichen, könnte AiMesh die Lösung darstellen. Mit diesem System werden mehrere kompatible Router zu einem Mesh-Netzwerk zusammengeschlossen und so das Heimnetzwerk erheblich erweitert. Weitere Vorzüge: Eine lebenslange Lizenz der Pro-Version von ASUS AiProtection, die eure Geräte vor Malware schützt, adaptives Quality of Service, mit dem ihr leicht Anwendungen bei der Datenversorgung bevorzugt und eine hilfreiche App, mit der ihr den Netzwerkverkehr und die Auslastung genau unter die Lupe nehmt.

Wenn ihr auf die speziellen Eigenschaften eines Gaming Routers verzichten könnt und der Hauptaugenmerk auf WiFi 6-Funktionalität sowie ein stabiles WLAN.Netzwerk liegt, dann werft definitiv einen Blick auf die frisch auf den Markt gekommene AVM FRITZ!Box 7590 AX. Zu den Gründen, dass sich die Boxen der Berliner Hardwareschmiede bereits in vielen Haushalten finden, gehören die sehr einfache Einrichtung der Verbindung und die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten. Immerhin dient die in schickem weißem Glanzlack mit roten Applikationen gehaltene Box oft als zentrale Steuereinheit für PCs, Konsolen, Telefonen und allem was sich so an smarten Geräten mit der Zeit anhäuft. Schließt ihr eure PlayStation direkt per Kabel an einen der vier Gigabit-Ports auf der Rückseite an, braucht ihr in Bezug auf Geschwindigkeit und Stabilität den Vergleich mit Gaming Routern keinesfalls zu scheuen.

Aber auch in Bezug auf WLAN im Heimnetz leistet sich AVM keine Blößen bei ihrem neuen Spitzenmodell. Obwohl keine Antennen sichtbar in den Himmel ragen, sind gleich acht davon im Gehäuse verbaut, die im 5 GHz-Band für eine Geschwindigkeit von bis zu 2.400 MBit/s sorgen. Besitzt ihr eine PS5, PS4 Pro oder PS4 Slim, dann nutzt, wenn die Reichweite genügt, unbedingt eine Verbindung über das 5 GHz-Band, um die deutlich höhere Bandbreite gegenüber 2,4 GHz zu nutzen. Reicht die optimale Abdeckung nicht in voller Stärke bis in euer Zockzimmer, lassen sich weitere Boxen, Repeater oder Dataline-Adapter ganz simpel per Knopfdruck in das Mesh-Netzwerk einbinden und das Heimnetz damit erheblich ausgeweitet.

Seine WLAN-Stärken spielt der 7590 AX dann im Betrieb mit WiFi 6-tauglichen Endgeräten voll aus. Die Datenströme werden intelligent verarbeitet und dank MU-MIMO-Funktion Anfragen mehrerer Endgeräte parallel bearbeitet. So kommen sich PS5 und Smartphone nicht ins Gehege. Wartezeiten, und seien sie bislang auch noch so gering gewesen, fallen dann komplett weg. Punkten kann das 7590 AX-Modell auch mit einer verbesserten Reichweite, die, mit ein wenig Ausprobieren bei der Platzierung, auch eine vollgestellte 120 qm-Wohnung bis in den letzten Winkel ohne ärgerlichen Leistungsverlust per Funknetz abdeckt. Info: In den neuen Auslieferungen hat die FRITZ!Box 7590 AX ein neues Gehäuse bekommen, das höher als beim Vorgänger ausfällt und zusätzliche Lüftungsschlitze hinten und an der Seite hat. Das macht Sinn, denn mehr Leistung bedeutet eben auch mehr Wärmeentwicklung.

