PM: game-Verband begrüßt Games-Strategie des Bundes: „Wichtiger Meilenstein, um die großen Potenziale von Games in Deutschland nutzen zu können“ (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bild: Bundesminister Andreas Scheuer mit Spiele-Entwicklerinnen und -Entwicklern beim Studio-Besuch von Yager 2020 (Franziska Krug/getty images).

Berlin, 30. Juni 2021 – Anlässlich der heutigen Vorstellung der Games-Strategie durch Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, hat sich der game – Verband der deutschen Games-Branche positiv über die Würdigung der Games-Branche durch die Bundespolitik und ihre geplante Unterstützung geäußert:

„Die Games-Strategie ist ein wichtiger Meilenstein. Computer- und Videospiele werden seitens der Politik nicht mehr nur als Innovationstreiber, Kulturgut und Wirtschaftsfaktor anerkannt, sondern sollen auch dementsprechend breit unterstützt werden. Nach der Einführung der Games-Förderung auf Bundesebene und der Einrichtung eines eigenen Games-Referats würdigt die nun vorgelegte Games-Strategie die große Bedeutung der Games-Branche für den Wirtschafts- und Digitalstandort Deutschland. Dabei werden viele wichtige Bereiche in den Blick genommen wie Forschung und Ausbildung, Esport, Serious Games oder Technologietransfers in andere Branchen“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. „In Deutschland haben wir zwar noch keine gleichen Wettbewerbsbedingungen mit anderen Games-Standorten erreicht, die Games-Strategie zeigt aber, dass wir auf einem guten Weg sind. Es ist nun Aufgabe der kommenden Bundesregierung, diese Strategie zu konkretisieren und konsequent umzusetzen, damit der deutsche Games-Standort nachhaltig wachsen und zur Weltspitze aufschließen kann.“

Mehr Informationen zur Games-Strategie des Bundes gibt es unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/games-strategie.html

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband