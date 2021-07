Games-Strategie des Bundes / Stellungnahme des game-Verbandes

Teaserbild vom BMVI, Sara Schmitz

Am 30. Juni hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die "Strategie für den Games-Standort Deutschland" vorgestellt (Live-Mitschnitt als Video unter der News). Bundesminister Andreas Scheuer resümiert, dass die erfolgreiche Gamesförderung seit 2019 sowie die Schaffung eines Games-Referates im Ministerium welches die Games als Wirtschafts- und Kulturgut sieht, die Digitalisierung im Land vorantreiben. Die jetzt ausgearbeitete Games-Strategie soll die Bundesrepublik als Entwicklungsstandort stärken und sogar zu einem internationalem Leitmarkt reifen lassen.

Um den Ambitionen auch greifbar zu machen, wurden vier übergeordnete Ziele aufgestellt:

Der größte Brachenverband der Spielebranche Deutschlands game sieht die BMVI-Strategie positiv, weist aber auch darauf hin, dass die neue Bundesregierung ab September diese Strategie auch unterstützen muss. Felix Falk, Geschäftsführer des game, begrüßt das Papier des Ministeriums mit Worten, die dem Vorwort Scheuers erstaunlich ähnlich sind:

Die Games-Strategie ist ein wichtiger Meilenstein. Computer- und Videospiele werden seitens der Politik nicht mehr nur als Innovationstreiber, Kulturgut und Wirtschaftsfaktor anerkannt, sondern sollen auch dementsprechend breit unterstützt werden. Nach der Einführung der Games-Förderung auf Bundesebene und der Einrichtung eines eigenen Games-Referats würdigt die nun vorgelegte Games-Strategie die große Bedeutung der Games-Branche für den Wirtschafts- und Digitalstandort Deutschland. Dabei werden viele wichtige Bereiche in den Blick genommen wie Forschung und Ausbildung, Esport, Serious Games oder Technologietransfers in andere Branchen. In Deutschland haben wir zwar noch keine gleichen Wettbewerbsbedingungen mit anderen Games-Standorten erreicht, die Games-Strategie zeigt aber, dass wir auf einem guten Weg sind. Es ist nun Aufgabe der kommenden Bundesregierung, diese Strategie zu konkretisieren und konsequent umzusetzen, damit der deutsche Games-Standort nachhaltig wachsen und zur Weltspitze aufschließen kann.