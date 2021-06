Humanoid Studios: Ehemaliger Bioware-Manager gründet neues Studio

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 29. Juni 2021 hat Casey Hudson, ehemaliger Entwickler und späterer General Manager von Bioware sowie ehemaliger Creative Director bei Microsoft, via Twitter die Gründung der Humanoid Studios und die Entwicklung einer neuen IP verkündet.

Heute kündigen wir ein neues, unabhängiges Videospielunternehmen an, das die kreative Freiheit von Entwicklern freisetzen soll - und den Spielern durch eine völlig neue IP Innovation und Kunstfertigkeit bietet.

Hudson ist vor allem für seine Arbeit als Projektleiter an Star Wars - Knights of the Old Republic und der Mass Effect-Trilogie bekannt. Auf der Humanoid-Homepage gibt es zum neuen Projekt noch keine Informationen. Derzeit sucht das Studio noch nach weiteren Mitarbeitern.