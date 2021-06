Arid: Studenten veröffentlichen kostenfreies Survival-Spiel

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei Arid handelt es sich um ein Projekt, das von einem Team aus Studenten der University of Applied Sciences aus dem niederländischen Breda realisiert wurde. Eigenen Angaben zufolge wurde das Singleplayer-Survival-Spiel, das in einer überschaubaren Open World angesiedelt ist, im Verlauf von 24 Wochen umgesetzt – Anfangsphase, Experimente und Prototypen nicht mitgerechnet. Seit dem 29. Juni ist Arid kostenfrei via Steam erhältlich, was zugleich das Ende der Early-Access-Fassung bedeutet.

Als Pilot verschlägt es euch in den 1930er Jahren in die Atacama-Wüste, nachdem euch ein „mysteriöser Motorschaden“ zur Landung eurer Frachtmaschine gezwungen hat. Ab diesem Moment heißt es, „in einer der größten und trockensten Wüsten der Welt“ zu überleben. Bieten soll euch Arid „ein Semi-Hardcore-Erlebnis, das euch nicht an die Hand nimmt“. Das bedeutet euch, dass es nach der Einleitung euch überlassen ist, wie ihr die Welt erkundet und die Geschichte vorantreibt.

Erwarten sollen könnt ihr unter anderem, dass euch die raue Umgebung spürbar zu schaffen macht. Kaum vorhandener Schatten, extreme Temperaturen und andere natürliche Gefahren sollen euch ebenso herausfordern wie die stets drohende Dehydrierung. Während des Spielverlaufs findet ihr entsprechende (knappe) Ressourcen und sichere Rückzugsorte, die euch beispielsweise Schutz vor Sandstürmen gewähren. Auch auf Werkbänke, Feuerstellen oder Tierfallen könnt ihr zurückgreifen, mithilfe derer ihr euch Nahrung zubereiten oder Gegenstände herstellen könnt.

Ebenfalls implementiert wurde ein Tag-Nacht-Zyklus, sodass ihr auch nachts durch die Wüste streifen könnt und zum Beispiel der unbarmherzigen Sonneneinstrahlung und den hohen Temperaturen entgeht. Dass in den Nächten jedoch andere Gefahren lauern, könnt ihr euch vermutlich denken ...

Der abschließende Release-Trailer ermöglicht euch einen ersten Eindruck von Arid. Die jüngsten Patchnotes enthalten zudem weitere Informationen zu aktuellen Neuerungen und beseitigten Fehlern.