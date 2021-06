Stadia Pro im Juli mit 4 neuen Spielen, u.a. Terraria und Moonlighter

andere

In der Stadia-Community wurden die neuen Gratis-Titel für den Monat Juli im Stadia-Pro-Abonnement verkündet:

Zur Verfügung stehen die Spiele ab dem 1. Juli 2021.

Im Gegenzug werden am 30. Juni 2021 ein paar Spiele das Pro-Abonnement wieder verlassen. Heute ist also eure letzte Chance, um euch Steamworld Dig, Ary and the Secret of Seasons, Spongebob Schwammkopf - Schlacht um Bikini Bottom Rehydrated, Pikuniku und Resident Evil 7 biohazard zu sichern.

Außerdem steht ab heute Rainbox Six - Siege auf Stadia zur Verfügung. Ab dem 29. Juli 2021 könnt ihr außerdem in Get Packed - Fully Loaded virtuelle Umzüge meistern.