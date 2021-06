PM: Ministerpräsident Armin Laschet eröffnet in Düsseldorf den "Fusion Campus" (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 29. Juni 2021 - Ministerpräsident Armin Laschet hat am Dienstag, 29. Juni 2021, in Düsseldorf den „Fusion Campus“, das „German Center of Games Competence“ eröffnet. Dieses neue und einmalige Zentrum für digitale Spiele soll die Vernetzung der Games-Branche mit anderen Industrie- und Wirtschaftsbereichen vorantreiben. Der "Fusion Campus" hat seine Räume auf dem Gelände des größten deutschen Gamesunternehmens Ubisoft bezogen.

Über Ubisoft Blue Byte

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Ubisoft Blue Byte einer der Pioniere der deutschen Spieleentwicklung. An drei Standorten in Düsseldorf, Mainz und Berlin arbeiten die Teams an erstklassigen Spieleerfahrungen. Ubisoft Düsseldorf und Mainz sind für die Entwicklung von Anno 1800, Die Siedler und dem VR Escape Room Prince of Persia: The Dagger of Time hauptverantwortlich. Als Co-Entwickler arbeiten die Teams an Titeln wie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und Beyond Good and Evil 2. Ubisoft Berlin ist auf Co-Entwicklungen fokussiert und arbeitet aktuell u.a. an Far Cry 6 und Skull & Bones. Alle drei Studios zusammen formen das Deutsche Ubisoft-Studio Netzwerk. Mehr Informationen gibt es unter bluebyte.ubisoft.com.