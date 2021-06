Grime: Düsteres Metroidvania erscheint am 2. August

PC Android

Mit einem neuen Trailer haben die Entwickler von Funnel Entertainment den Release-Termin des düsteren Metroidvanias Grime bekannt gegeben. Dem Video nach, das ihr unterhalb dieser Zeilen finden könnt, erscheint das Spiel am 2. August 2021.

Neben offensichtlichen Genre-Kollegen geben die Entwickler noch Titel wie Salt and Sanctuary (Spiele-Check) und Legacy of Kain an. Laut dem Game Director Yarden Weissbrot gibt es aber noch einige Einflüsse mehr, laut ihm soll sich Grime schon fast wie eine "Fusion aus seinen Lieblingsspielen" anfühlen.

Der Steam-Produktseite nach wirbt Grime nicht nur dank dem düsteren, surrealen Grafikstil um eure Gunst. Das Kampfsystem soll durch Konter, unterschiedliche Attackentypen und die Möglichkeit, eure Feinde zu absorbieren, eine Menge Spaß bereiten. Abheben will man sich von der Konkurrenz durch lebendige Waffen, erklärt wird das durch die Spielwelt und Story. Und natürlich dürfen auch imposante Bosse nicht fehlen.