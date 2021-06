WitcherCon: Programm für den 9. und 10. Juli steht fest

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Bereits vor einigen Wochen wurde die WitcherCon angekündigt, ein digitaler Fan-Event zu den The Witcher-Videospielen, der Netflix-Serie sowie dem in Produktion befindlichen Anime-Film The Witcher - Nightmare of the Wolf. Am 9. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit sowie am 10. Juli um 3 Uhr könnt ihr die Convention auf Netflix sowie den YouTube- und Twitch-Kanälen von CD Projekt RED verfolgen, wobei es für die Streams sowohl gemeinsame als auch jeweils exklusive Inhalte gibt.

An beiden Tagen gezeigt wird ein Podiumsgespräch zu der zweiten Staffel der The Witcher-Serie, an der unter anderem die Schauspielerinnen Anya Chalotra (Yennefer von Vengerberg) und Freya Allan (Ciri) teilnehmen. In einem Quiz wird das Witcher-Wissen der Showrunner von Film und Serie sowie zweier Acting Lead Quest Designer von CD Projekt RED auf die Probe gestellt. Auch Henry Cavill (Geralt von Riva) fehlt nicht, er wird sich mit einem Moderator über das Witcher-Universum unterhalten. Ebenfalls zu sehen gibt es unter anderem Beiträge zu Gwent - The Witcher Card Game, dem Augmented-Reality-Ableger The Witcher - Monster Slayer und der Entstehungsgeschichte der Witcher-Videospiele. Eine vollständige Übersicht über das Programm der WitcherCon findet ihr auf der offiziellen Seite.

Auf Informationen zu einem neuen Witcher-Spiel braucht ihr allerdings nicht zu hoffen, die Veranstalter der Convention schließen eine derartige Ankündigung unmissverständlich aus.