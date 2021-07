Euer Top-Spiel der ersten Jahreshälfte

Teaser Das Spieljahr 2021 ist am Ende der ersten Halbzeit angekommen. Welcher Release aus den letzten sechs Monaten hat euch am meisten Freude bereitet?

Der Juli ist angebrochen. Hinter uns liegt die erste digitale E3, vor uns die zweite digitale Gamecom. In den letzten Wochen gab es zumindest wieder vermehrt die Xbox Series X|S und Playstation 5 im Angebot, wenn auch die Konsolen nach wie vor innerhalb weniger Minuten wieder vergriffen sind. Und mit Returnal (im Test, Note 8.0) und Ratchet & Clank - Rift Apart (im Test, Note 9.0) hat Sony immerhin ein zweites und drittes "richtiges" Exklusivspiel veröffentlicht, dass nur auf PS5 zu haben ist. Doch das waren beileibe nicht die einzigen bemerkenswerten Releases in den letzten sechs Monaten.

Wir wollen von euch wissen, was euer Spiele-Highlight in der ersten Jahreshälfte 2021 war. Gebt eurem Favoriten aus der Auswahl oben eure Stimme oder wählt "Anderes" und verratet uns in den Kommentaren, welches Topspiel unter den Antwortmöglichkeiten gefehlt hat. Kann sich ein Ratchet & Clank - Rift Apart einen guten Platz sichern, obwohl die benötigte Konsole sich aktuell noch rar macht? Seid ihr wie Dennis Monster Hunter - Rise (im Test, Note 8.5) verfallen, wird ein Indie-Titel euer Darling oder ist doch das gelungene Remaster Mass Effect - Legendary Edition (im Test, Note 9.0) euer Favorit?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.