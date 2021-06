Sam & Max - This Time It's Virtual: Release des VR-Ablegers am 8. Juli

PC PS4

Im Rahmen der Gamescom 2020 hatten Entwickler HappyGiant und Publisher Big Sugar mit Sam & Max - This Time It's Virtual einen VR-Ableger auf Basis der Point-and-Click-Lizenz vorgestellt. Nun haben die Studios auch einen Release-Termin in petto – zumindest für Oculus-Besitzer. Hier geht es ab dem 8. Juli 2021 los.

Auf SteamVR und Viveport müsst ihr euch etwas länger gedulden, da soll es aber noch in diesem Jahr losgehen. Playstation-VR-Spielern wird sogar noch mehr Wartezeit abverlangt, auf der Sony-Plattform erscheint This Time It's Virtual erst im Jahr 2022.