Darauf freut sich die Redaktion im... Juli 2021

Menschen, Serien, Spiele

Teaser Der Sommer ist tatsächlich eingekehrt in Deutschland und uns stehen noch ein paar warme Tage bevor. Doch werden unsere Autoren dieses gute Wetter auch nutzen oder bleiben sie vor den Bildschirmen?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich hätte hier jadie siebte Staffel vonangegeben, hätte ich die nicht schon direkt zu Erscheinen Ende Juni sofort durchgesuchtet, nur kurz unterbrochen von einem GamersGlobal-Arbeitstag. Stattdessen plane ich, mir endlichanzusehen (gibts bei Amazon.com, ich muss meinen VPN entstauben) – denn jeder Film mitist klasse, und selbst wenn er es mal nicht sein sollte, ist Frances McDormand klasse. Spannend auch, dass der Streifen bis auf die beiden Hauptrollen mit Laiendarstellern besetzt ist, die sich quasi selbst spielen: Als Nomaden in den modernen USA, die meist aus wirtschaftlichen, teils aber auch aus gesundheitlichen und/oder seelischen Gründen in ihren Vans durchs Land touren, ohne festen Wohnsitz und ohne feste Arbeit.[SPIELE/BRETTSPIELE] Dummerweise kommt mir etwas (siehe unten) dazwischen, das heute erscheinendezu testen, die von mir angefragten Autoren haben auch keine Zeit. Insofern wird es noch etwas dauern, bis ich euch – dann vermutlich in anderer Form – meine Erkenntnisse zum neuesten, hihi,-Klon präsentieren kann. Und sonst? Spiele ichin der Season 2 (Kultisten-Kompanie!) weiter und den einen oder anderen Titel an (etwa), den/die ich euch dann in Jörgspielts vorstellen werde.[SONSTIGES] Vom 19. bis 23. Juli findet diestatt, die anders als die beiden vorherigen Online-Ausgaben (der "GDC Showcase" im Frühjahr 2021 respektive das "GDC Summer Fest" letztes Jahr) eine bis auf den Meet-and-Greet-Aspekt vollwertige Messe werden soll, also mit vielen, vielen Vorträgen. Wenn dem so ist, springt sicherlich auch der eine oder andere Bericht für euch dabei heraus. Anfang Juli aber werde ich mich, unter aktuell eher ungünstigen Wettervorhersagen, auf meinen neuen Drahtesel schwingen und eine Drei-Flüsse-Tour (Inn, Donau, Isar) unternehmen. Hoffentlich geht unser Plan auf, dass es entlang von Flüssen immer schön eben sein sollte...[FILME/SERIEN] An Neuerscheinungen habe ich so ziemlich genau gar nix auf der Uhr im Juli. Macht aber nix, dann kann ich verpasste Sachen nachholen. So wurde mir kürzlichwärmstens empfohlen, ebenso wie. Mit der Frau schaue ich gerademal wieder durch, als Vorbereitung für die (sicherlich schwachsinnige) neue Staffel, die in diesem Jahr kommen soll.[SPIELE/BRETTSPIELE] Hallo? Sommerloch? Na gut, dann ist halt doch nicht viel mit nachholen im Juli. Als frischgeborener Hauptreihenjünger freue ich mich natürlich auf, da hat die Demo schon schön entspannte Jagdausflüge mit einem netten Kampfsystem versprochen. Und nachdem ich das Wii-Original nur sehr bedingt gespielt habe, freue ich mich umso mehr darauf,anzugehen. Es soll ja nicht unbedingt der beste Serienteil sein, aber: Es ist Zelda.[SONSTIGES] Tatsächlich freue ich mich vorallererst darauf, endlich wieder skaten zu gehen. Nachdem ich diverse Probleme mit den Außenbändern hatte, weil ich beim Spazierengehen umgeknickt bin und deshalb Zwangspause machen musste, setzt der Bewegungsdrang wieder sehr stark ein. Abgesehen davon freue ich mich natürlich darauf, wieder mehr mit anderen Menschen zu machen und meine Flanke weiter vom Nadelkünstler meines Vertrauens verzieren zu lassen.

[FILME/SERIEN] Okay, kurz mal geschaut und gesehen: Da kommt ja nix an neuen Serien im Juli! Muss ich halt mit dem alten Kram, den ich angefangen habe, weitermachen. Zuallererst ist das die fünfte Staffel von Lucifer, die ein wenig schleppend in Gang kommt, dann aber ab etwa der Mitte Fahrt aufnimmt. Dass angeblich bei Netflix alles viel zügelloser sei als vorher habe ich aber nicht beobachten können. Und die Kinos haben ja wieder auf! Ob ich mir doch mal Nomadland anschauen soll (falls der bei uns im Kaff läuft)? Oder Der Rausch? Oder Black Widow? Und es gibt ja auch noch mit Cash Truck einen neuen Guy Ritchie-Film! Ja, ich bin ein wenig ausgehungert.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Release-Kalender für den Juli ist zwar voll, aber für mich ist da kaum etwas Spannendes dabei. Wenn man mich mit einer Railgun bedrohen würde, würde ich den PS4-Exklusivtitel Where the Heart Leads nennen, ein 3D-Adventure. Insgesamt bin ich aber froh, dass nicht viel Neues kommt, denn irgendwie mangelt es momentan an Zeit.



[SONSTIGES] Erinnert ihr euch, wie ich schrieb, dass es an Zeit fehlt? Ich führe aus: Am ersten Juli-Wochenende geht es mit drei Freunden, mit denen ich vermutlich sonst zum Haldern-Pop-Festival gefahren wäre, zum Wandern in die belgische Eifel. Eine Woche später treffe ich mich mit zwei anderen Freunden im Ruhrpott. Dann geht's wieder nach Wien zu meiner Freundin und dann sehe ich meine Kinder zum ersten Mal im Monat. Und ich vermute, dass ich jetzt mehr und mehr sonntags arbeiten werde. Vielleicht bleibt ja noch Zeit für Musik: Beispielsweise für Gschichterln aus dem Park Café von Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und wie wird das posthume Prince-Album Welcome 2 America?

Benjamin Braun

[FILME/SERIEN] In Resident Evil: Infinite Darkness werde ich sicherlich mal reinschauen, aber an sich sehe ich spontan nichts Neues im Juli, das ich mir unbedingt gucken müsste. Zeit werde ich mir in jedem Fall für die finale Staffel von Bosch nehmen. Fand zwar nicht alle Seasons so stark wie die erste, aber ein so konstant hohes Niveau erreicht kaum eine Serie. Sollte mich das Ende nicht übermäßig nerven, stehen die Chancen zudem sehr gut, dass ich direkt danach noch einmal zweiten Durchgang starte.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich bin erstaunt, wie voll der Release-Kalender für den Juli ist. So richtig viel Megaspannendes ist aus meiner Sicht allerdings nicht darin zu finden, zumal ich privat im Sommer eh tendenziell deutlich weniger spiele und entsprechend wenig Zeit zum Zocken habe. Bock habe ich in jedem Fall auf Monster Hunter Stories 2 - Wings of Ruin, das mir in der Vorschauversion schon sehr viel Spaß gemacht hat und einige der Schwächen des 3DS-Vorgängers nicht wiederholt. Ebenfalls auf der Switch werde ich auch Skyward Sword HD spielen. Ich hatte es zwar damals getestet, aber mangels Wii nicht privat gekauft. Gespannt bin ich zu guter Letzt auf F1 2021, einerseits wegen der Next-Gen-Versionen, aber auch aufgrund des Storymodus. Ich fürchte zwar, dass der ziemlich schlecht ist, aber ich wünsche mir, dass ich mit dieser Einschätzung total daneben liege und er mich sogar gut unterhalten kann.



[SONSTIGES] Ob es am Ende in allen Fällen klappt, wird zeigen, aber nach 1,5 Jahren Covid freue ich mich vor allem darauf, ein paar Leute persönlich wiederzusehen, mit denen ich in den letzten Monaten fast ausschließlich übers Telefon oder per Messenger Kontakt hatte. Geimpft bin ich zwar noch nicht, aber ich hoffe mal, dass ich das in der ersten Juli-Hälfte auf die Kette kriege, am liebsten mit Johnson & Johnson, dann brauche ich mich bis zu einer Nachimpfung irgendwann im kommenden Jahr mit dem Thema auch nicht mehr groß beschäftigen.

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Es gibt Neues von der südkoreanischen Serieund damit wird mich wieder die etwas krude, aber sehr unterhaltsame Mischung aus Historien-Drama und Zombie-Plage vor den Bildschirm locken. Eine neue Staffel wird es nicht, dafür gibt es ein Special in Filmlänge, das sich um eine Figur dreht, die in den letzten Minuten der zweiten Staffel einen überraschenden Auftritt hinlegte. Daher bin ich gespannt, ob das Special nun offene Fäden und damit die Serie abschließt oder zementiert, dass es eine dritte Staffel geben wird.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich mochte die Dungeons, Kämpfe und Story vonsehr, doch abseits des Schwertkampfes brauchte es die fummlige Fuchtel-Steuerung nicht und einige Abschnitte abseits der Dungeons waren unnötig gestreckt. Ich habe aber Zweifel, ob es der HD-Fassung für Switch gelingt, die so zentral auf Wii-Mote ausgerichtete Steuerung gelungen auf den Controller zu übertragen. Große Lust habe ich, Ende des Monats inabzutauchen. In dem Rollenspiel (das eine Standalone-Version einer früheren-Mod ist) durchlebt ihr Zeitschleifen in einer fantastischen römischen Stadt und müsst verhindern, dass alle Bewohner durch einen Fluch in Goldstatuen verwandelt werden. Das Setting ist klasse und mir gefällt der große Fokus auf Dialoge, Erkundung und Ausnutzung von Wissen aus früheren Zeitschleifen.[SONSTIGES] Momentan habe ich noch viel Spaß mit den abgedrehten Figuren ausvon. Obwohl so manche Persiflage von Political Correctness nicht so bei mir zündet, amüsiere ich mich sehr darüber, wie er den Archetypen vom geheimen "Magie-FBI" als bürokratischen GAU auseinander nimmt. Die Entscheidung, was als nächstes kommt, fällt mir gerade schwer. Ich hatte zuletzt einen kleinen Buchkaufrausch und könnte beispielsweise nun-Kurzgeschichten lesen, die ich noch nicht kenne, oder den ersten Band vom-Zyklus vonanfangen, von dem Jörg immer so schwärmt.[FILME/SERIEN] Wir haben vor kurzem via Sky Ticketvonn () entdeckt und finden die Serie rund um die Berührten bisher ganz wunderbar. Die letzten Folgen werden sicherlich zeitnah geschaut. Außerdem steht weiterhin jeden Mittwochauf dem Programm, und uns reizt es sehr, uns fürab dem 9. Juli 2021 erstmals einen VIP-Zugang auf Disney+ zuzulegen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mein zweiter Charakter hat ingerade Stufe 70 erreicht und ackert sich nun durch den Attunement-Prozess für die Dungeons und Raids. Außerdem wird mich im Juli der frisch veröffentlichte Patch 9.1 fürin Atem halten. Es gibt eine neue Zone, einen Megadungeon mit zig Bossen und Hardmodes und natürlich auch eine neue Raid-Herausforderung, in der wir uns sogar mit Sylvanas Windläufer höchstpersönlich anlegen.[Sonstiges] Die EM hatte ich bisher kaum verfolgt, und das wird sich auch in den K.O.-Runden nicht ändern. Stattdessen bereiten wir unsere Wohnung derzeit langsam aber sicher auf den im September kommenden Nachwuchs vor. Beste Erfindung ever: Windeleimer.[FILME/SERIEN] Auf einen Film freue ich mich im Juli ganz besonders, denn er ist schon länger auf meiner "Must Watch"-Liste:. Der leider viel zu früh von uns gegangene Koch gehört zu meinen privaten Medienschätzen. Seine kulinarischen Reise-TV-Serien (zum Beispiel) liebe ich – vor allem, weil er die Menschen und deren Kultur sowie die Geschichte in den Vordergrund stellt und die bereisten Länder nicht zu bunten Backgrounds für die oft so typische narzisstische "Halbgott in Kittelschürze"-Attitüde seiner Koch-Kollegen degradierte. Ein großartiger Mensch.[SPIELE/BRETTSPIELE] Was für eine Frage. Es gibt genau ein Spiel, für das ich im Juli so ziemlich alles stehen und liegen lasse. Ich werde Urlaub einreichen, alle Verpflichtungen absagen, und den Grill kalt werden lassen. Natürlich meine ich. Was soll ich dazu schon sagen. Es ist ein Zelda. Es ist HD. Es hat (hoffentlich) ordentliche Joy-Con-Steuerung. Ich bin dann mal weg.[SONSTIGES] Meine Leseliste fällt diesen Monat nicht nur kurz aus (erwähnte ich schon das neue Zelda?) sondern besteht im Grunde (fast) nur aus älteren, aber nicht minder guten Titeln – wenigstens meiner bescheidenen Meinung nach. So schlummert auf dem Kindlevonund. Dann ist da nochvonundund natürlichals Lese-Prequel für die neue Netflix-Show.