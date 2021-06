Zankstelle Vol. 69: Mortal Kombat (Film 2021)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Immer am Puls der Zeit und dann doch ein bisschen spät dran meldet sich die Zankstelle wieder zu Wort. Die Videospielverfilmung Mortal Kombat ist bereits großer finanzieller Erfolg für Warner Bros. Entertainment. Über 23 Millionen US-Dollar Umsatz am weltweiten Startwochenende in einer Zeit, in der die meisten Kinos noch geschlossen sind. Online haben sich mindestens 3,8 Millionen US-Bürger die ersten fünf Minuten auf HBO Max angesehen. Dafür gibt es aber auch sehr gemischte Kritiken über den Film.

Alles Grund genug für die Spiel- und Filmkenner Dennis, Hendrik und John im wie vor dem Spiel die Knochen knacken zu lassen und neben dem Neuen sich auch die alten Filme und die Serie wieder ins Gedächtnis zu rufen. Nach dem Anhören ist unsere Meinung somit bekannt, aber wie sieht mit eurer Meinung zu dem Film aus? Schreibt es doch in die Kommentare.

