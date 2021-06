GOG.com: Shadowrun Trilogy für kurze Zeit kostenlos

PC Linux MacOS

Ab sofort und noch bis zum Montag, dem 28. Juni um 15:00 Uhr deutscher Zeit, könnt ihr euch die Shadowrun Trilogy kostenlos bei GOG.com sichern. Das Bundle besteht aus Shadowrun Returns (im Test, Note: 6.5), Shadowrun Returns - Dragonfall (im Test, Note: 7.5) und Shadowrun - Hong Kong (im Test, Note: 7.5),

Die drei Spiele basieren auf dem Cyberpunk Pen-&-Paper-Rollenspiel Shadowrun, das erstmals 1989 im englischen Original und etwas später auch in einer deutschen Übersetzung erschienen ist. Als der Entwickler Harebrained Schemes mit der Idee zu Shadowrun Returns 2012 auf Kickstarter auftauchte, gaben ihm die Fans mit fast 1,9 Millionen US-Dollar einen enormen Vertrauensvorschuss. Das erste Spiel ist kurz darauf im Jahr 2013 erschienen, die beiden Nachfolger stammen aus den Jahren 2014 und 2015.

Das Bundle enthält jeweils die überarbeiteten Director's Cut und Extended Versionen, in denen die technischen Probleme aus der Anfangszeit größtenteils entfernt wurden. Die Spiele erzählen eigenständige Geschichten im Shadowrun-Universum, sind sich grafisch und spielerisch aber sehr ähnlich. Im ersten Teil steuert ihr eure Rollenspiel-Party durch Seattle, während ihr im zweiten Teil Berlin unsicher macht. Am Ende dieser News findet ihr den Trailer zum dritten Teil, Shadowrun Returns, der in Hong Kong spielt.