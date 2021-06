PM: Schöpft euer volles psionisches Potenzial aus: Gameplay-Tipps für Scarlet Nexus (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kadetten, macht euch bereit für den Einsatz! Ab heute, 25. Juni, ist Scarlet Nexus auf PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar. Wir freuen uns, das Erlebnis des Scarlet-Nexus-Universums und die Geschichten unserer beiden Protagonisten, Yuito Kisaragi und Kasane Randall, mit euch zu teilen. In der Rolle der neuen Kadetten an Bord der OSF führt ihr ein kleines Team psionisch begabter Verbündeter an und bekämpft mit ihnen Die Anderen – monströse Lebensformen, die eure Leute bedrohen.

Scarlet Nexus wird nicht nur durch die anime-inspirierten Grafiken in nativem 4K bei 60 FPS für ech erlebbar, sondern auch durch den vollen Einsatz der PS5 DualSense-Controller, die euer Gameplay realistischer und physisch erlebbar machen. Ihr spürt jede der psychokinetischen Aktionen von Quito und Kasane, weil sie durch die DualSense Controller Haptik noch verstärkt werden. Die Bewegungen jedes Objekts, das ihr psychokinetisch manipuliert, erlebt ihr durch haptische Vibrationen – hebt ihr Objekte an, spürt ihr die dynamische Anspannung der adaptiven Trigger, um das Erlebnis von Gewicht und Widerstand ganz real zu erleben.

Weil wir dieses optimalste Erlebnis von Scarlet Nexus mit euch teilen wollen, ist das kostenlose Upgrade auf die digitale PS5-Version für alle enthalten, denen Scarlet Nexus auf der PS4 gehört.

Um euch auf eurer Reise durch Scarlet Nexus zu helfen, haben wir hier noch einige kleine Tipps und Tricks zusammengestellt. Hier erfahrt ihr mehr über das Struggle Armes System (SAS), den Aufbau von Bündnissen, die Anderen und vieles mehr. Hoffentlich helfen diese Tipps euch auf eurer Reise mit Yuito und Kasane!

Lust, diese Tipps auszuprobieren? Die Scarlet Nexus Demo könnt ihr kostenlos im PlayStation Store ausprobieren. Ihr könnt Yuitos und Kasanes Wege spielen, euren Fortschritt speichern und zusätzliche DLC-Belohnungen aus der Demo erhalten, um coole Cosmetics und Plug-Ins für Angriff und Verteidigung zu erhalten.

Wählt die Deluxe Edition, um das Brain Punk Bundle zu bekommen – zusätzliche Kostüme, Outfits und drei zusätzliche SAS-Plug-In-Varianten, die eure Fähigkeiten beim Sammeln von Erfahrungspunkten und im Kampf verbessern. Wir hoffen, dass euch die Welt von Scarlet Nexus gefallen wird und freuen uns, dass ihr heute der Andere-Verdrängungs-Truppe beitreten werdet!