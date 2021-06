PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 28. Juni bis 2. Juli (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Spirit of the North: Enhanced Edition

Optimiert für Xbox Series X|S – In der Rolle eines Fuchses begegnest Du dem Wächter der Nordlichter, dem magischen Geisterfuchs. Auf Deiner Reise über die Berge unter dem rot gefärbten Himmel löst Du atmosphärische Rätsel, entdeckst alte Ruinen und erfährst sowohl mehr über Deinen Gefährten als auch über ein geheimnisvolles Land, das in Trümmern liegt.

Arkan: The Dog Adventurer

Xbox One X Enhanced – In dieser einzigartig explosiven Mischung aus Platformer und Arkanoid zerstörst Du die Hindernisse auf Deinem Weg mit einem magischen Ball. Zerschlage die Steine, schieße Deine Gegner ab und schleudere den zurückspringenden Ball mit agilen Hüpfern zurück auf Dein Ziel.

Flatland Vol. 2

Dieser rasante Hardcore-Plattformer mit handgefertigten Levels und blitzschnellen Respawns fordert nicht nur Deine Reflexe sondern auch Deine grauen Zellen heraus. Hilf Square dabei, den gefährlichsten Teil von Flatland zu überqueren: die überfluteten Brunnen.

Onirike

Du schlüpfst in die Rolle von Pietro, der die einzigartige Fähigkeit besitzt, unsichtbar zu werden. Onirike ist ein originell abenteuerlicher 3D-Platformer voller kniffliger Puzzles, in dem sich Handlungen in einer aufwendig und offen gestalteten Welt entwickeln. Die komplexe Geschichte entfaltet sich auf mehreren Ebenen während Grafik und Sound durch den außergewöhnlichen Stil für jede Menge Staunen sorgen.

Synchro Hedgehogs

In diesem lustigen Puzzle-Plattformer steuerst Du zwei Igel-Geschwister, die sich immer zusammen bewegen. In 40 abwechslungsreichen Levels warten jede Menge anspruchsvolle Puzzles, die die Igel am Weiterkommen hindern. Finde einen Weg, die Geschwister zu trennen oder löse das Rätsel synchron – es ist Deine Entscheidung!

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol

Der Kult-Klassiker Zombies Ate My Neighbors und das dazugehörige Sequel sind zurück! In diesem 16 Bit-Klassiker begibst Du Dich in einen malerischen Vorort, der von Zombies überrollt wird. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse und Du findest Dich inmitten eines abgedrehten Horrorstreifen voller Untoter, Mumien und Kettensägen-Mörder wieder.

Warhammer 40.000: Space Wolf

Warhammer 40.000: Space Wolf ist eine rundenbasierte Taktik-Strategie, in der Du das Kommando über die Space Wolves ergreifst und Dich dem Kampf gegen die teuflischen Diener des Chaos und die finsteren Necrons anschließt. Ausgerüstet mit einem vielfältigen Waffen-Arsenal stellst Du Dich wahlweise der atmosphärischen Story-Kampagne oder dem knallharten Survival-Modus.

Doki Doki Literature Club Plus!

Xbox One X Enhanced – Du schlüpfst in die Rolle der Hauptfigur, die auf der Suche nach einer Freundin dem Literaturclub der Schule beitritt. Jedes Deiner Gedichte und jede getroffene Entscheidung bezaubern Deinen Schwarm weiter – doch dann entwickelt die Schulromanze eine unerwartet düstere Seite. Während der psychologische Horror im Verlauf der Handlung weiter zunimmt, wird es immer schwerer für Dich, ein perfektes Ende zu erreichen. Die komplexen Dialoge und vielschichtigen sozialen Gefüge machen Doki Doki Literature Club nicht ohne Grund zu einem der beliebtesten Titel im Genre des psychologischen Horrors der letzten Jahre.

Mina & Michi

Gemeinsam mit Mina und ihrem besten Freund Michi reist Du durch eine wundervoll farbenfrohe Welt in allen Jahreszeiten. Unterwegs löst Ihr gemeinsam Rätsel und stellt Euch gefährlichen Gegnern. Gemeinsam deckt Ihr Geheimnisse auf, sammelt magische Gegenstände und erlernt Spezialfähigkeiten, mit deren Hilfe Ihr aufregende neue Orte entdeckt. Steuert Mina und Michi simultan oder spielt im Koop mit Freund*innen!

Escape Sequence

Du befindest Dich in einem verwinkelten Dungeon und nur Deine Puzzle-Skills können Dich retten. Nur wenn Du die Blöcke richtig bewegst, arrangieren sich die Bauern in der richtigen Formation, um weitere Blöcke zu entfernen, die Du von Deiner eigenen Position aus nicht erreichen kannst. Nur wenn Du logisch um die Ecke denkst und die richtigen Bewegungsabläufe in Gang bringst, erlangst Du Deine Freiheit zurück.

Blaster Master Zero

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Blaster Master Zero ist ein spannender Action-Explorer mit kultiger 2D-Grafik im typischen 8 Bit-Stil der NES-Ära. Du übernimmst die Kontrolle über den Kampfpanzer SOPHIA III und erforschst Deine Umgebung – nur so findest Du den Eingang zum Unterschlupf verschiedener Bosse. Als Belohnung winken neue Ausrüstung, Waffen, besondere Fähigkeiten für Deinen Mech und der nächste, noch gefährlichere Abschnitt.

The Procession to Calvary

Hussa, edle Recken! Der Krieg ist vorbei und der glücklose Tyrann Heavenly Peter schmort im Kerker. Doch als der Unhold seinem Gefängnis entkommt, beginnt eine aufregende Verfolgungsjagd durch die Welt der Renaissance. The Procession to Calvary ist ein ungewöhnliches Abenteuer, in dem Du durch eine detailreiche Landschaft reist, die aus Hunderten von Renaissance-Gemälden besteht.

Super Destronaut DX-2

Super Destronaut DX ist ein rasanter Weltraum-Shooter inspiriert von den Retro-Klassikern der alten Arcades. Mit vielen verschiedenen Modi und weltweiten Ranglisten ist Deine Highscore-Jagd so aufregend wie nie zuvor. Weiche gefährlichen Geschossen aus, schieße die einfallenden Aliens ab und lasse Deine Punktzahl explodieren.

Treasure Hunter Simulator

Lange vergessene Schätze liegen unentdeckt in alten Ruinen und tief unter der Erde – doch nun wollen sie entdeckt werden! Du tauchst als Schatzsucher*in in realistische Landschaften ein und begibst Dich mithilfe Deiner professionellen Ausrüstung auf die Suche nach wertvollen Artefakten. Was heute eine idyllische Wiese ist, war einst vielleicht der Schauplatz einer blutigen Schlacht. Bist Du bereit, in der Vergangenheit zu graben?

Walden

In diesem atmosphärischen Open World-Titel folgst Du den Erzählungen des Autoren Henry David Thoreau und erlebst eine wunderschöne, sich stets verändernde Naturkulisse nahe des Walden-Sees. Friedvolle Wälder und ruhige Gewässer bieten einen Ort der Einkehr, an dem Du eine Auszeit von persönlichen und gesellschaftlichen Problemen nimmst. Wirst Du Dein Leben bewusst im Einklang mit der Natur leben oder erlebst Du die stille Verzweiflung der Einsamkeit?