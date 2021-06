PM: Sonic bei den Olympischen Spielen – Tokyo 2020 Sonic the Hedgehog feiert seinen 30. Geburtstag! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Sonic bei den Olympischen Spielen – Tokyo 2020 Sonic the Hedgehog feiert seinen 30. Geburtstag!

– Holt euch In-Game-Pässe für nur 0,99$ und spart bis zu 90%! – brandneuer Trailer veröffentlicht! –

TOKIO, Japan — 25. Juni 2021 – Um Sonics 30. Geburtstag gebührend zu feiern reduziert SEGA den Preis für In-Game-Pässe für Sonic bei den Olympischen Spielen – Tokyo 2020 auf Android, iOS und FireOS ab heute um bis zu 90%. Zudem hat SEGA einen speziellen Trailer veröffentlicht, der Sonic beim sehr schnellen Besichtigen von Tokios ikonischen Sehenswürdigkeiten zeigt.

■ Spezieller “Can YOU keep up with Sonic?”-Trailer veröffentlicht!

SEGA hat soeben einen speziellen Trailer veröffentlicht, der zeigt wie Sonic durch einige der ikonischen Sehenswürdigkeiten Tokios rast. Zu schnell für euch? Stellt die YouTube-Abspielgeschwindigkeit auf 0.25 und genießt die Sehenswürdigkeiten in all ihrer Pracht. Wer ganz genau hinsieht, entdeckt womöglich sogar einige von Sonics Freunden, die sich in Tokio verstecken.

■Sonics 30. Geburtstag! Holt euch In-Game-Pässe für nur 0,99$, ein Ersparniss von bis zu 90%.

Am 23. Juni wurde Sonic 30 Jahre alt. Um das zu feiern werden alle In-Game-Pässe auf 0,99$ reduziert, inklusive des All-Access-Passes, des 2-Area-Passes und des 5-Area-Passes.

Sonic bei den Olympischen Spielen – Tokyo 2020 kann kostenfrei heruntergeladen werden und beinhaltet die ersten 10 Abschnitte. Ein All-Access-Pass schaltet alle folgenden Abschnitte frei und kann momentan für 0,99$ erworben werden.

Die Olympischen Spiele stehen vor der Türe, stürzt euch mit Vollgas in die Olympia-Stimmung dank Sonic bei den Olympischen Spielen – Tokyo 2020!

TM IOC/TOKYO2020/USOPC 36USC220506. © 2021 IOC. All rights reserved. ©SEGA.

Offizielle Webseite https://www.olympicvideogames.com/sonic/de/

Die neuesten Informationen zu den Olympischen Spielen in Tokio findet man unter www.tokyo2020.org