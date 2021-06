We Are Football: Zweiter Patch erschienen // Patch Notes

PC

Zu Gerald Köhlers neuem Fußball-Manager We Are Football (Testnote 6.5) ist rund zwei Wochen nach Release das bereits zweite Update erschienen. Dieses bügelt erneut einige Bugs aus und feilt weiter am Balancing des Spiels.

Hier die kompletten Patch Notes: