Greedfall: Erweiterung und Next-Gen-Version erscheinen bereits nächste Woche

Spiders Studio und Focus Home Interactive haben bekannt gegeben, dass bereits in wenigen Tagen die überarbeitete Version des 2019 veröffentlichten Action-RPGs Greedfall für Playstation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Die sogenannte Gold Edition beinhaltet nicht nur verbesserte Grafik mit nativer 4K-Auflösung, schnelleren Ladezeiten und 60 FPS im Performance-Modus, sondern auch eine neue Inhalts-Erweiterung mit dem Titel The De Vespe Conspiracy. Diese führt euch in eine bisher unentdeckte Region der Spielwelt Teer Fradee, wo ihr ein neues Abenteuer "mit neuen Gegnertypen, Ausrüstungsgegenständen und einer wendungsreichen Story" erleben sollt.

Die Greedfall Gold Edition erscheint am 30. Juni für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC, wobei der DLC auf dem PC auch separat erworben werden kann. Besitzer der Version für PS4 und Xbox One erhalten das Upgrade (nicht jedoch die Erweiterung) kostenlos und dürfen ihre bestehenden Savegames übernehmen.