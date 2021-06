PM: Was ist eigentlich so toll an Legend of Mana? (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Legend of Mana ist jetzt für Nintendo Switch, PS4 und auf Steam zu haben - und um ehrlich zu sein: Das finden wir großartig!

Es handelt sich hier um einen echten Rollenspiel-Klassiker, der nur so strotzt vor Abwechslung, Charme und Persönlichkeit, und um ein Spiel, das bislang einfach noch nicht genug Leute genießen konnten (siehe Punkt 1 weiter unten).

Und nicht nur das - die neue Version ist vollgepackt mit Verbesserungen, einschließlich überarbeiteter Optik, neu arrangierter Musik und vielem mehr. Aber lasst uns das Spiel doch ein wenig näher ansehen und herausfinden, was uns so daran entzückt.

Damals im Jahr 1999 erschien Legend of Mana in Japan. Fast ein Jahr dauerte es dann, bis der Titel nach Nordamerika kam.

Und, oh weh, die Fans außerhalb dieser Regionen durften dieses unglaubliche Rollenspiel noch nie erleben. Doch das ändert sich jetzt endlich!

Die neue Remaster-Version des Spiels lässt euch nicht nur einen wahren Klassiker erleben, sondern das auch in einer Form, die besser aussieht und sich spielt als je zuvor!

Wo wir gerade beim Aussehen sind…

Legend of Mana war schon immer ein Hingucker, mit üppigen, farbenfrohen Optiken und den besten Sprites, die man auf der originalen PlayStation finden konnte. Aber die Remaster-Version bringt das alles wirklich auf eine neue Stufe.

Was euch wohl bei einem Blick auf Screenshots und Trailer zuerst aufgefallen ist, sind die Hintergründe, die für diese neue Veröffentlichung auf wunderbare Weise neu gezeichnet wurden. Sie sind prächtig, strahlend und knackiger und detaillierter denn je - jeder ist ein Kunstwerk für sich.

Der Wechsel zu HD macht ebenfalls einen großen Unterschied für das Spiel. Ob ihr nun auf einem modernen Bildschirm oder der Switch im Handheld-Modus spielt - die faszinierenden Sprites knallen jetzt so richtig.

Es gibt aber auch einige subtilere Verbesserungen, so wurde beispielsweise das Interface für die Remaster-Version aktualisiert. Alles zusammen sorgt für einen wunderbar eigenständigen Look und macht das Spiel optisch unglaublich attraktiv.

Die besten Rollenspiele haben Hammer-Soundtracks, und Yoko Shimomuras Arbeit in Legend of Mana ist nichts anderes als legendär.

Und jetzt ist die Musik sogar noch hinreißender, weil für die neue Ausgabe des Spiels viele Tracks neu arrangiert wurden. Und nicht nur das, die Spieler können auch zwischen dem neuen und dem originalen Soundtrack beliebig wechseln. Und ein eigener "Musik-Modus" lässt euch die Songs hören, wann immer ihr wollt!

Frau Shimomura ist einer der größten Komponistinnen der heutigen Spielewelt - von der KINGDOM HEARTS-Reihe bis zu FINAL FANTASY XV könnte man jeden ihrer Soundtracks mit Fug und Recht ein Meisterwerk nennen. Wir würden nicht im Traum daran denken, ein "größtes" Werk herauszupicken - sie übrigens auch nicht.

Aber wenn wir es doch täten, dann wäre dieser hier zweifellos ein Anwärter. Hört euch doch einfach nur die Musik im letzten Trailer an und ihr versteht, was wir meinen:

Die Welt Fa'Diel steckt voller Geschichten, die ihr entdecken könnt.

Ihr spielt als eine Figur, der ihr einen eigenen Namen geben könnt und die sich auf eine Suche nach dem mystischen Mana-Baum begibt - ein prachtvolles Gewächs, das in ihren Träumen erscheint. Eure Heldin oder euer Held macht die überraschende Entdeckung, dass die Weltkarte leer ist - und es an ihr oder ihm ist, sie auszufüllen.

Statt einer einzelnen Erzählung lässt euch Legend of Mana 68 Quests durchlaufen, jeder mit eigenem Handlungsbogen. Diese Quests sind verwoben mit den 3 Strängen der Hauptgeschichte.

Die Escad-Handlung folgt beispielsweise Escad, Daena, Matilda und Irwin - vier Freunde aus Kindertagen, deren Leben und Beweggründe sich infolge der Feenkriege von vor einer Dekade in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.

Bei der Drachentöter-Story schließt sich eure Figur Larc an - seines Zeichens Dragoner von Drakonis und auf einer Mission, den Drachen des Wissens zu töten und einen weiteren Drachen namens Sierra herauszufordern.

Es gibt noch vieles mehr zu entdecken, aber wir wollen keine Überraschungen ruinieren. Ihr könnt auf jeden Fall jede Menge Wendungen und sogar den einen oder anderen emotionalen Moment erwarten.

Eines der besten Dinge an Legend of Mana ist das große Maß an Kontrolle, die ihr, die Spieler, über euer Abenteuer habt.

Das gilt nicht nur dafür, wie ihr an die Story herangeht, sondern auch wie ihr euren Charakter und eure Verbündeten ausarbeitet und individualisiert. Die Schmiede lässt euch beispielsweise einzigartige Ausrüstung herstellen und Stücke verändern, die sich bereits in eurem Besitz befinden.

Ihr könnt dort sogar verzauberte Instrumente anfertigen und ihre Wirksamkeit erhöhen, wodurch ihr euch mit zunehmend mächtigen - und befriedigenden - Zaubersprüchen in die Schlacht werfen könnt.

Und ihr habt die Macht über Golems. Diese magischen Lebensformen sind erfüllt mit der Kraft des Mana und sie stärken euch im Kampf den Rücken. Ihr könnt ihre Lebenspunkte und Werte kontrollieren und sie auch mit mehr als 50 verschiedenen offensiven und defensiven Fähigkeiten ausstatten. Beim Experimentieren mit unterschiedlichen Builds lässt sich jede Menge Spaß haben.

Die liebenswerten Rabis, häschen-nahe Wesen, sind Dauergäste der Mana-Serie und tauchen regelmäßig als Gegner auf. Aber in Legend of Mana könnt ihr einen davon sogar als euer Haustier heranziehen und euch zur Abwechslung mal von ihm helfen lassen. Und das ist großartig.

Tatsächlich könnt ihr viele verschiedene Haustiere in Legend of Mana züchten. Im Lauf des Spiels kommt ihr an Eier und zieht alle möglichen Arten freundlicher Monster heran. So werdet ihr nicht nur stolze Eltern eines flauschigen (oder schuppigen, knochigen oder wie auch immer) neuen Freundes, die Tierchen unterstützen euch im Kampf auch durch sogenannte "Synchro-Effekte".

Wenn ihr ein Haustier aufzieht, dann verbringt es seine Zeit in einem Monstergehege bei eurem Zuhause, und wenn ihr seine Fähigkeiten verbessern wollt, dann könnt ihr es ins "Ring Ring Land"-Minispiel schicken.

Wo wir gerade dabei sind…

Das neue Remaster von Legend of Mana bietet ein cooles Minigame, das auch die Leute noch nicht kennen, die bereits die ursprüngliche US-Version gespielt haben: Ring Ring Land!

Und so funktioniert's: Ihr schickt eure Tierchen auf einem speziellen Brett ins Abenteuer, wo ihr Gegner bekämpft, um aufzuleveln und euch tolle Gegenstände zu verdienen.

Das Spiel ist wirklich spaßig und überraschend fesselnd - wundert euch also nicht, wenn ihr irgendwann das Hauptabenteuer beiseitelegt, um ein paar Monster zu trainieren.

Das waren nur ein paar der Gründe, warum wir uns über Legend of Mana freuen - aber es gibt natürlich noch jede Menge anderer, die ihr im Spiel entdecken könnt.

Wenn ihr bereit dazu seid, in ein klassisches Mana-Abenteuer einzutauchen, dann könnt ihr es euch ab sofort digital auf Switch, PS4 und Steam holen.