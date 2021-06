PM: Die Open Series der PS4-Turniere wird um drei neue Turniere erweitert (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit ihrem Start im Mai 2020 hat die Open Series der PlayStation-Turniere Spieler rund um den Globus zusammengebracht, damit sie mit Spaß und Wettkampfgeist in ihren Lieblingsspielen gegeneinander antreten können. Die Spieler haben in Hunderten monatlichen Turnieren der Open Series auf der ganzen Welt Respekt erlangt und während stundenlanger Übertragungen der Open Series eine neue Community gefunden. Wir freuen uns, noch mehr Spielern dabei zu helfen, ihr kompetitives Spielniveau auf die nächste Stufe zu heben, wenn im Juli drei neue Titel in der Open Series Einzug halten.

Der Katalog der Open Series sorgt mit seinen immer vielfältigeren Events weiterhin dafür, dass kompetitives Gaming für alle Spieler leichter zugänglich wird. Nehmt ab Juli jede Woche im Competition Center oder auf eurer PlayStation 4-Konsole an kostenlosen Wettbewerben zu drei brandneuen Titeln der Open Series teil.

Turniere können ganz schön einschüchternd sein, also haben wir viele Boni hinzugefügt, um euch zwischendurch immer wieder neuen Ansporn zu liefern. Spielt für jeden Titel alle vier Qualifikationsspiele nach dem Schweizer System und erhaltet Belohnungen wie exklusive Designs und Avatare. Übertrefft zudem die anderen Spieler, um noch größere Preise wie 400 $ im monatlichen Finale zu gewinnen.

Auto Chess

In Auto Chess, dem ersten Strategiespiel der Open Series, könnt ihr eine einzigartige Armee aufstellen, mit der ihr im Kampf gegen Spieler auf der ganzen Welt das Schachbrett erobert. Durch methodische Züge, vorausschauendes Handeln und den richtigen Gegenangriff zu jeder Taktik verdient ihr euch das Recht, mit einem Sieg in diesem kompetitiven Strategiekampfspiel anzugeben.

Neben den traditionellen Preisen der Open Series hält Auto Chess zudem einzigartige Belohnungen wie kosmetische Gegenstände und Spielwährung bereit. Auf der Programmseite findet ihr weitere Informationen, unter anderem zu den Regeln und der Anmeldung.**

Guilty Gear™ -Strive

Erlebt den neuesten Teil dieses klassischen 2D-Anime-Kampfspiels. Seit über 20 Jahren setzt Guilty Gear neue Maßstäbe für flüssige und spektakuläre Animation. Mit 15 Charakteren zur Veröffentlichung und weiteren in den Startlöchern ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Erkundet neue Technologie, Rivalen und Trainingspartner, während ihr um einen Platz in der ersten Übertragung des monatlichen Finales am 1. August kämpft.

Tekken 7

Tekken 7 feiert weiterhin große Erfolge und steht allen bereit, die einer der ältesten fortlaufenden Wettkampf-Communitys beitreten wollen. Wählt einen der über 50 Charaktere dieses 3D-Kampfspiels aus und beweist, dass ihr das Zeug zum „King of the Iron Fist“ habt.

Besucht compete.playstation.com, um selbst zu spielen, anderen beim Spielen zuzusehen und mehr über eure kompetitiven Lieblingsspiele und das vollständige „Open Series“-Angebot eurer Region zu erfahren.

** Zugriff auf PS4 und den Spieltitel sowie eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt und Einwohner eines teilnahmeberechtigten Landes sein. Ungültig, wo gesetzlich untersagt. Vollständige Regeln ansehen.