PM: Windows 11: Das beste Windows für Gaming (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gaming war schon immer ein essenzieller Bestandteil von Windows.

Windows wurde als ein besonderer Ort erschaffen, an dem Du spielen, Dinge kreieren und Dich mit Freund*innen verbinden kannst. Umso mehr freuen wir uns, Dir Windows 11 vorzustellen, das mit herausragender Grafik, fantastischer Performance und einer riesigen Spieleauswahl Dein Gaming-Erlebnis noch fantastischer macht.

Dank der in Windows 11 integrierten Auto HDR-Funktion sehen Deine Spiele besser aus als jemals zuvor. Diese Funktion fügt automatisch High Dynamic Range (HDR)-Erweiterungen zu Spielen hinzu, die mit DirectX 11 oder höher entwickelt wurden, bisher aber nur Standard Dynamic Range (SDR) nutzten. HDR ermöglicht es einem unterstützten Spiel, einen viel umfangreicheren Bereich an Helligkeitswerten und Farben zu rendern, was dem Bild zusätzliche Sättigung und Tiefe verleiht. Diese Technologie wurde bereits in der jüngsten Konsolengeneration auf Xbox Series X|S eingeführt – die Resonanz von Spieler*innen und Entwickler*innen war überwältigend! Umso mehr freuen wir uns darauf, diese bahnbrechende Technologie in Windows 11 zu implementieren.

Mit einer leistungsstarken NVMe-SSD und den entsprechenden Treibern kann Windows 11 neue Spiele schneller als je zuvor laden – unterstützt durch die fantastische neue DirectStorage-Technologie, die bereits als Teil der Xbox Velocity Architecture auf Xbox Series X|S eingeführt wurde.

Mit DirectStorage auf Windows 11 können Spiele Inhalte schneller auf die Grafikkarte laden, ohne die CPU zu belasten. Für Dich bedeutet das detaillierte Spielewelten, die blitzschnell gerendert werden – ganz ohne lange Ladezeiten. “DirectStorage Optimized”-PCs mit Windows 11 sind mit Hardware und Treibern konfiguriert, die dieses erstaunliche Erlebnis ermöglichen.

Windows 11 unterstützt jedoch nicht nur die neue Hardware, die für DirectStorage benötigt wird, sondern bietet auch weiterhin die umfangreichste Hardwareunterstützung weltweit. Angefangen bei den neuen Xbox Wireless Controllern über mechanische Tastaturen und Gaming-Mäuse bis hin zum Xbox Adaptive Controller, Surround Sound-Headsets, externen GPUs und vielem mehr. So wählst Du auch weiterhin Deine Gaming Peripherie und Zubehör aus Millionen von Optionen aus – um genau so zu spielen, wie Du es willst.

Natürlich ist auch die beste Grafik und Geschwindigkeit nichts ohne die entsprechenden Spiele. Genau aus diesem Grund gibt es den Xbox Game Pass für PC – eine Mitgliedschaft, mit der Du Zugriff auf eine kuratierte Bibliothek aus über 100 hochwertigen PC-Spielen verschiedener Genres hast. Der Game Pass wurde entwickelt, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu fantastischen Spielen zu ermöglichen. Und mit der Xbox-App, die jetzt in Windows 11 integriert ist, ist der Einstieg in den Game Pass so einfach wie nie. Die Vielfalt der Sammlung ist unglaublich und wie bereits kürzlich angekündigt, folgen dieses Jahr weitere spektakuläre neue Titel wie Halo Infinite, Twelve Minutes, Age of Empires IV und vieles mehr.

Spiele der Xbox Game Studios und von Bethesda werden sogar schon direkt zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Teil des Xbox Game Pass für PC. Darüber hinaus ist im Xbox Game Pass für PC und Ultimate eine EA Play-Mitgliedschaft enthalten – ohne zusätzliche Kosten. So wird Deine Auswahl möglicher Spiele noch größer und um viele kultige EA-Titel ergänzt. Die Bibliothek wird ständig um Spiele von großen und kleinen Spieleentwicklern erweitert, ergänzt und getauscht. Ebenfalls in Ultimate enthalten ist Xbox Cloud Gaming – so kannst Du auch auf Windows Einsteiger-PCs via Browser die größten Xbox-Titel spielen. Der Vorteil: Wie bereits angekündigt wird Cloud Gaming direkt in die Xbox App integriert.

Zusätzlich setzt sich Xbox für neue Gaming-Innovationen ein wie Cross-Play und Cross-Save, so dass Du Deine Spiele nicht nur nahtlos über verschiedene Geräte hinweg speicherst, sondern auch mit einer riesigen, weltweiten Community spielst – unabhängig der Plattform. Einfach gesagt: Der Xbox Game Pass bietet jede Menge fantastische Möglichkeiten, Dein nächstes Lieblingsspiel zu entdecken und zu erleben.

Umso mehr freuen wir uns, dass das neue Windows Dein nächstes Spielerlebnis noch fantastischer macht.

Willkommen bei Windows 11!