PM: Die Downloads der Woche (Nintendo News)

24.06.2021

Lade neue Spiele, Anwendungssoftware und weitere Inhalte direkt aus dem Nintendo eShop oder über diese Webseite* auf deine Nintendo Switch-Konsole herunter! Wirf einen Blick auf die Neuheiten dieser Woche und besuche die Spieleseiten, um mehr über die verschiedenen Optionen zum Kauf zu erfahren oder um weitere Informationen zu den Download-Spielen für Nintendo Switch zu erhalten!

Alex Kidd in Miracle World DX

Nintendo Switch

Ab:

Farm for your Life

Nintendo Switch

Ab:

Mario Golf: Super Rush

Nintendo Switch

Ab:

Olympische Spiele Tokyo 2020– Das offizielle Videospiel™

Nintendo Switch

Ab:

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - Chicken Edition

Nintendo Switch

Ab:

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2

Nintendo Switch

Ab:

Worms Rumble

Nintendo Switch

Ab:

#1 Crosswords Bundle

Ab:

Beasts of Maravilla Island

Ab:

BeeFense BeeMastered

Ab:

Bitmaster

Ab:

Bocce

Ab:

CarX Drift Racing Online

Ab:

Cube Blast: Match

Ab:

Cyber Hook

Ab:

Empire of Angels IV

Ab:

ENDER LILIES: Quietus of the Knights

Ab:

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

Ab:

Kirakira stars idol project Nagisa

Ab:

Legend of Mana

Ab:

LEGO® Builder's Journey

Ab:

Loopindex

Ab:

Lovekami -Useless Goddess-

Ab:

Ninja Buddy Epic Quest

Ab:

Promesa

Ab:

Sakura Succubus 3

Ab:

Summer Paws

Ab:

Super Cable Boy

Ab:

Super Magbot

Ab:

Sweet Sugar Candy

Ab:

Arcaea

Nintendo Switch

Escape Game Fort Boyard

Nintendo Switch

FUSER™

Nintendo Switch

Graveyard Keeper

Nintendo Switch

SnowRunner

Nintendo Switch

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Nintendo Switch

Sword of the Necromancer

Nintendo Switch

Tales of Djungarian Hamster

Nintendo Switch

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2

Nintendo Switch

TOUHOU Spell Bubble

Nintendo Switch

Worms Rumble

Nintendo Switch

Clone Drone in the Danger Zone

Void Source

