PM: TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE UND XBOX DACH KÜNDIGEN ERSTE SEASON DER XBOX CHAMPIONSHIPS AN (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 24. Juni 2021 – In Zusammenarbeit mit XBOX DACH sucht Ubisoft GSA mit den Xbox Championships in Deutschland, Österreich und der Schweiz die besten Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Spieler:innen der gesamten Xbox-Community. Dabei gilt es nicht nur das eigene Können gegen die Besten der Besten unter Beweis zu stellen, sondern es geht auch um ein Preispool von 10.000 €. „Mit Xbox Series X|S stärken wir die kompetitive Community mit schnelleren Ladezeiten und 120 FPS in Tom Clancy's Rainbow Six Siege“, sagt Maxi Graeff, Marketing Communications Lead bei Xbox DACH. Die jeweils vier besten Teams aus den vier Qualifikations-Turnieren mit KO und BO1-System erspielen sich einen Platz im finalen Event, bei dem 16 Top-Teams in einem Double-Elimination Bracket gegeneinander antreten werden. Bis zum Halbfinale wird im BO1-System gespielt, während die Halbfinal-Matches im BO3- und das Finale im BO5-System ausgetragen werden. „Wir freuen uns sehr, der kompetitiven Rainbow Six-Xbox-Community gemeinsam mit Xbox DACH einen Wettkampf der Extraklasse bieten zu können“, sagt Alexander Steiner, E-Sport Manager bei Ubisoft GSA. „Mit Season 1 haben wir den Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung der Szene & unserer Partnerschaft mit Xbox DACH gelegt. Season 2 befindet sich bereits in der Planung und im Zuge der gamescom 2021 wird uns & der Xbox-Community noch die ein oder andere Überraschung erwarten – stay tuned“. Um die Fairness während der Veranstaltung zu gewährleisten, kann während den Qualifikations-Turnieren der Konsolenschutz jederzeit angefordert werden. Diese wird ab dem Achtelfinale sowie im gesamten Final-Event für jedes Match Pflicht. Alle Teams, die am Final-Event teilnehmen, müssen vor dem Event verifiziert werden. Die Xbox Championships werden live auf Twitch von Rainbow6DE und den XBOX DACH Kanälen übertragen. Die spannenden Übertragungen werden von Top-Castern und Analysten aus der lokalen Rainbow Six-Szene kommentiert und begleitet.

