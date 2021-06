Cyberpunk 2077: Rückerstattung auf Xbox nur noch bis 6. Juli

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 33,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach von Problemen mit den Konsolenversionen geprägten Monaten stellt sich für Cyberpunk 2077 (im Test) langsam so etwas wie der Normalbetrieb ein: So wurde am Montag bekannt, dass das Werk aus dem Hause CD Projekt wieder in den PlayStation-Store zurückkehren darf, auch wenn eine Warnung für die PS4-Version erhalten bleibt. Jetzt reagierte auch Microsoft und kündigte an, für die digital erworbenen Xbox-Versionen ab dem 6. Juli keine gesonderten Rückerstattungen mehr anbieten zu wollen.

Stattdessen werde Microsoft Cyberpunk 2077 dann wie jedes andere Spiel auch behandeln. Das bedeutet, dass das Unternehmen digitale Käufe grundsätzlich als endgültig betrachtet, Rückerstattungsansprüche aber dennoch zur individuellen Prüfung vorgebracht werden können. Das betrifft sowohl ab dem Stichtag getätigte Käufe von Cyberpunk als auch bereits abgeschlossene Transaktionen.