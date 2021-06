PM: FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE: Ein Ausflug ins Honigtöpfchen (Square Enix)

PS5

Egal, welche Version von FINAL FANTASY VII REMAKE man gespielt hat - zwei Wörter bringen jedermann in Verzückung: Wall Market.

Der Abstecher von Cloud und Aerith in das Vergnügungsviertel von Midgar ist ein absolutes Highlight des Spiels, voller unvergesslicher Momente wie einer lebensverändernden Handmassage oder einem heftigen Kampf gegen ein (echtes) Haus.

Aber am denkwürdigsten von allem ist der Besuch, den die beiden dem Honigtöpfchen abstatten. Dieses schillernde Kabarett ist die Wirkungsstätte von Andrea Rhodea - seines Zeichens Besitzer, Manager und unübertrefflicher Showman. Er zieht Cloud auf die Bühne für eine unglaubliche Tanznummer, die in einem spektakulären Manöver und einer starken Botschaft der Inklusion gipfelt.

Die Szene ist gleichermaßen urkomisch und erhebend, und da sie viele Spieler in FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE (neu) erleben werden, dachten wir uns, dass es doch interessant wäre, mit dem Co-Director des Spiels, Motomu Toriyama zu sprechen, um herauszufinden, wie und warum sie entstanden ist.

Fangen wir mit der offensichtlichen Frage an: Wie kamen Sie auf die Idee, Cloud an einem Tanzduell teilnehmen zu lassen?

Es begann damit, dass wir nach Möglichkeiten suchten, Clouds Crossdressing-Szene aus dem originalen Spiel zu adaptieren.

Das war ein wirklich berühmter Teil von FINAL FANTASY VII, weshalb wir von Start weg wussten, dass wir sie im REMAKE haben wollten. Allerdings hatten wir noch nicht genau entschieden, wie wir Cloud in Frauenkleidern zeigen wollten.

Als wir anfingen, den Wall Market-Abschnitt neu zu bearbeiten, kam ich auf die Idee, die Szene zu einem größeren Spektakel zu machen und sie in Form einer Bühnen-Musiknummer ablaufen zu lassen.

Aber warum das Tanzduell?

Ich startete mit dem Konzept, dass sich Cloud ins Rampenlicht stellt und vor Publikum auf einer Bühne erscheint. Für eine dazu passende Show ließ ich mich vom traditionellen Pariser Kabarett und Burlesque-Tanzrevues inspirieren.

Ich fügte die Idee hinzu, dass in der Mitte der Show ein Tanzduell stattfinden sollte. Ich beschloss, dass Clouds Verwandlung durch Kleid und Make-up auf der Bühne geschehen sollte, dann würde Andrea Rhodea seine Hand nehmen und sie würden gemeinsam tanzen, bevor sie eine Pose einnähmen.

Das ist ein Ansatz, der sich ziemlich vom Originalspiel unterscheidet. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Angesichts der großen Aufmerksamkeit, die das Crossdressing im originalen FINAL FANTASY VII erregt hatte, war uns bewusst, dass die Leute hier hohe Erwartungen an das Remake haben würden. Wir wussten, dass wir das auf eine Weise umsetzen mussten, die gleichzeitig diese Erwartungen erfüllt und auf die Gefühle des heutigen Publikums Rücksicht nimmt.

Beispielsweise erwarten Fans heutzutage Geschichten und Dialoge in Spielen, die über stereotype Geschlechterbeschreibungen hinausgehen. Durch die Worte von Andrea und die Texte des Hintergrundsongs, Stand Up, versuchten wir, Cloud während der Crossdressing-Szene eine positive und unterstützende Message mitzugeben.

War es schwierig, die richtigen Worte zu finde, um diese Botschaft prägnant zu vermitteln?

Nun, eigentlich hatten wir einen erheblich längeren Dialog geplant, aber wir wollten ihn während der Tanzszene kurz und knackig machen, weshalb wir ihn zusammenkürzen mussten.

Letztlich hat das unsere Botschaft stärker und klarer gemacht.

Gab es auch technische Dinge zu bedenken?

Ja. Das Original überließ Make-up und Frisur von Cloud noch der Fantasie der Spieler, auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad, wegen der kantigen Polygongrafik. Dank moderner Technik kann man jetzt aber viel mehr Details sehen.

Cloud ist ein cooler und stoischer Charakter, weshalb wir viel Zeit darauf verwendeten, sein Design in der Crossdressing-Szene zu einem amüsanten Kontrast zu machen, aber auch würdevoll und schön.

Gab es noch Ideen, die über das Tanzen hinausgingen, oder haben Sie sich diese Szene von vornherein so vorgestellt?

Nein, wir hatten ein paar andere Vorschläge. Einigen Aspekten des Originals stand vielleicht die Idee etwas näher stand, dass Andrea Cloud in einem Badehaus treffen würde. Er wäre dann bei einer Massage Clouds ganz beeindruckt von dessen Muskeln gewesen, und hätte beschlossen, dass Cloud ein großartiger Kandidat für ein Umstyling wäre.

Aber die Idee mit der Massage überlappte mit Madam M, also entschieden wir uns dagegen.

Es gab noch ein paar andere Ideen, und manche davon wurden in andere Schauplätze integriert, abseits der Hauptbühne.

Wie haben Sie dann angefangen, die eigentliche Honigtöpfchen-Show zu gestalten?

Zunächst bestimmten wir die Gesamtstruktur der Szene, die aus der Eröffnung, den drei Stufen des Tanzduells und schließlich der Abschlusssequenz besteht. Dabei skizzierten wir auch grob jeden einzelnen Teil und wie lange dieser dauern würde.

Danach begannen wir mit der Arbeit an der Musik. Als die fertig war, ging die Arbeit an der Optik und spezifischen Details los. Schlussendlich starteten wir mit der Choreographie. Wir gaben dem Choreo-Team einen grundsätzlichen Überblick, was wir uns vorstellten, und von da weg nahm die Tanzshow Gestalt an.

Die ganze Szene nahm lange Zeit in Anspruch, von der ersten Idee über das Komponieren der Musik, die Motion-Capturing-Aufnahmen und die gegenseitige Anpassung von Musik und Bewegungen. Ich war unglaublich nervös, bis das Ganze sich schließlich zusammenfügte.

War die Musik von Beginn an gesetzt oder hat sich dabei etwas im Lauf der Entwicklung geändert?

Bei so einer Szene kann man nicht an den Details arbeiten, bis nicht die Musik an Ort und Stelle ist, also beschlossen wir, erst die Musik zu machen. Sie wurde dann überarbeitet, um zu den verschiedenen Szenen und Timings zu passen, das war ein fortlaufender Prozess.

Wir starteten mit einem allgemeinen Entwurf des Lieds und bauten darauf stückweise auf. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Komponisten Mitsuto Suzuki in einen Club in Roppongi gegangen bin, um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie eine Tanzshow in Realität so abläuft!

Wer tanzt da eigentlich? Haben sie Profitänzer fürs Motion Capturing eingesetzt?

Ja, für diese Szene haben wir ein Team von Profitänzern engagiert, die Burlesque-Shows und Choreographien gestalten. Sie schlugen vor, das Konzept und die Choreographie für jeden Abschnitt des Tanzduells zu ändern.

Wir machten mehrere Aufnahmen und Korrekturen, als wir die Szenen schufen.

Ursprünglich war beispielsweise eine Poledance-Szene mit dabei, was bedeutete, dass wir an einem aufwendigen Set mit den Filmaufnahmen starteten. Aber wir beschlossen, diesen Teil rauszunehmen, um die Alterseinstufung nicht negativ zu beeinflussen.

Warum haben sie aus diesem Abschnitt ein Rhythmus-Actionspiel gemacht?

Die Minigames in FINAL FANTASY VII REMAKE und INTERGRADE drehen sich alle darum, dass bestimmte Herausforderungen in einer begrenzten Zeit abgeschlossen werden, also ließen wir uns für ihr Design von verschiedenen Genres inspirieren.

Rhythmus-Action ist eine beliebte Art, ein Tanzduell spielerisch umzusetzen. Wir beschlossen, die Eingaben simpel und leicht verständlich zu machen und auch dafür zu sorgen, dass das Benutzer-Interface zu der Optik der Szene passt.

War es schwierig, all diese Elemente ineinander greifen zu lassen?

Es gab zweifellos Herausforderungen. Wir beschlossen, dass das Benutzer-Interface die vom Spieler geforderten Rhythmus-Eingaben so darstellen sollte, dass sie auf Lichteffekten ins Bild fliegen. Das gibt der Szene mehr Tiefe, aber der Kamerawinkel bewegt sich häufig während der Tanzszene, weshalb es schwierig war, alles deutlich zu zeigen.

Die Spieler reagierten sehr positiv auf das Honigtöpfchen. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie die Reaktionen mitbekommen haben?

Diese Szene ist ein Paradebeispiel für etwas, das sich im Vergleich zum originalen FINAL FANTASY VII dramatisch geändert hat. Ich hatte ein bisschen Sorge, was die Fans des Originals darüber denken würden, aber die ganze Szene stieß auf einen erheblich begeisterteren Zuspruch, als ich je gehofft hätte, und deshalb bin ich ziemlich erleichtert.

In Zukunft werden sich einige Teile des Remakes sicherlich signifikant vom Original unterscheiden. Ich hoffe, dass diese Szene ein gutes Beispiel dafür abgeben kann, wie wir uns solchen Änderungen nähern sollten.

Zum Schluss frage ich wohl im Namen vieler Fans: Haben Sie sich überlegt, diesen Abschnitt in ein umfassendes Rhythmus-Actionspiel zu verwandeln?

(Lacht) Es wäre vielleicht ganz spaßig, mehr Songs hinzuzufügen und mehr Charaktere tanzen zu sehen, beispielsweise Tifa und Aerith. Red XIII wäre sicherlich hocherfreut darüber, seine Moves zu präsentieren!

Aber nein, wird arbeiten aktuell nicht daran, das hier in ein eigenständiges Rhythmus-Spiel zu verwandeln (lacht).

Vielen Dank an Mr. Toyriyama, dass er sich die Zeit genommen hat, für uns zum Wall Market und ins Honigtöpfchen zurückzukehren.

Für viele Fans war das eines der Highlights von FINAL FANTASY VII REMAKE, und in FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE präsentiert und spielt sich das Ganze so gut wie nie, dank verbesserter Beleuchtung, aufgebohrter Texturen und butterweichen 60 FPS im Performance-Modus.

Wenn ihr diese Spielerfahrung selbst (oder erneut) machen wollt - FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ist jetzt für PS5 erhältlich.

Wenn ihr FINAL FANTASY VII REMAKE bereits für die PlayStation 4 besitzt (physisch oder digital) und eine PlayStation 5 habt, dann könnt ihr das PlayStation-5-Verbesserungs-Update von FINAL FANTASY VII REMAKE kostenlos herunterladen (eine Internet-Verbindung ist Voraussetzung für den Download).

Dieses Update enthält nicht FF7R EPISODE INTERmission. Dieses Abenteuer kann gesondert als digitaler Download über den PlayStation Store gekauft werden.

Hinweis: Die PS4-Version von FINAL FANTASY VII REMAKE, die PlayStation-Plus-Mitglieder im Rahmen ihres Abos erhalten haben, kann nicht mit dem Upgrade der digitalen PS5-Version versehen werden.

Zudem könnt ihr das Upgrade nicht herunterladen, wenn ihr FINAL FANTASY VII REMAKE in der physischen Version für PlayStation 4 erworben habt und die digitale Edition der PlayStation 5 (also das Modell ohne Disc-Laufwerk) besitzt.

