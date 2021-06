PM: Neu im Xbox Game Pass: Gang Beasts, Limbo und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Juni war voller Highlights für den Xbox Game Pass – und er ist noch nicht vorbei! Beim Xbox & Bethesda Games Showcase wurden jede Menge Spiele vorgestellt, die Du bereits ab Tag Eins im Xbox Game Pass spielst. Aber auch im Juni kommen noch jede Menge Spiele und Highlights – lies einfach hier weiter!

Jetzt verfügbar – Worms Rumble (Cloud, Konsole und PC)

ID@Xbox – In Worms Rumble erlebst Du gemeinsam mit Deinen Freund*innen den Krieg der Würmer wie nie zuvor. Die aberwitzigen und abgedrehten Runden spielt Ihr in Echtzeit mit bis zu 32 Spieler*innen – auch dank Crossplay-Unterstützung. Wappnet Euch für den Kampf und stellt Euch gefährlichen Modi wie Deathmatch und Last Worm Standing, in denen die Niederlage nur eine heilige Handgranate entfernt ist.

24. Juni – Iron Harvest (PC)

Iron Harvest ist ein Echtzeit-Strategiespiel (RTS), das im alternativen Universum von 1920+ spielt, kurz nach Ende des Großen Kriegs. In Iron Harvest übernimmst Du die Kontrolle über gewaltige Dieselpunk-Mechs in epischen Einzelspieler- und Koop-Kampagnen. Besteige Deinen Stahlkoloss, rüste verheerende Waffen aus und lehre Deine Gegner das Fürchten.

24. Juni – Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Konsole und PC)

EA Play – In Need for Speed: Hot Pursuit Remasteredspürst Du den Nervenkitzel der Jagd und den Rausch der Flucht. Wahlweise als Outlaw oder Cop setzt Du Dich ans Steuer der leistungsstärksten Sportwagen, begibst Dich auf die Straße und absolvierst halsbrecherische Rennen, um entweder vor dem Gesetz zu fliehen oder für Recht und Ordnung zu sorgen. Es wird Zeit, die Verfolgung wiederaufzunehmen.

24. Juni – Prodeus (Game Preview) (PC)

ID@Xbox – In diesem Shooter streichst Du die Wände rot.Prodeus ist ein klassischer First Person-Shooter, der mit modernen Rendering-Techniken runderneuert wurde. Mit einer mitreißenden Kampagne, einem integrierten Level-Editor und eingebautem Community Map-Browser kommen nicht nur Shooter-Fans voll auf ihre Kosten.

1. Juli – Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud)

Die beiden Helden sind endlich zurück, um Spiral Mountain gegen ihre Todfeindin Gruntilda zu verteidigen. Bahnbrechendes Fahrzeug-Platforming wartet in wilden neuen Welten voll alter und neuer Features und Gesichter. Baue Ehrfurcht gebietende Fahrzeuge und nimm es mit den Jiggy-Aufgaben auf – ganz nach Deinen Vorstellungen und Visionen!

1. Juli – Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Konsole und PC)

ID@Xbox – Kleine Held*innen, große Abenteuer! Du folgst Vi, Kabbu und Leif auf ihrer abenteuerlichen Suche nach dem Everlasting Sperling. Erforsche fremde Umgebungen, bekämpfe mächtige Feinde und kombiniere die Fähigkeiten Deines Teams, um knifflige Puzzles zu lösen.

1. Juli – Gang Beasts (Cloud, Konsole und PC)

ID@Xbox – Gang Beasts ist ein absurd lustiges Multiplayer-Partyspiel mit launischen Gelee-Monstern und knallharten Slapstick-Kampfeinlagen in den skurrilen Straßen von Beef City. Optimiere Dein Monster und bezwinge Deine Gegner entweder im Nahkampf-Modus oder gemeinsam mit Freunden im Banden-Modus.

1. Juli – Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Konsole und PC)

Immortal Realms: Vampire Wars ist ein fesselndes Strategiespiel, das den Aufbau eines Reiches mit rundenbasierten Kämpfen verbindet und durch originelle Kartenspielelemente erweitert. Tauche ab in eine dunkle Welt voller Schrecken und Magie und werde Teil eines atmosphärischen und herausfordernden Vampir-Epos.

1. Juli – Limbo (Cloud, Konsole und PC)

ID@Xbox – Im preisgekrönten Indie-Adventure Limbo will ein kleiner Junge verstehen, was mit seiner Schwester passiert ist. Im Zuge seiner Ermittlungen betritt er eine düstere Welt, die mit mitreißendem Sounddesign und atmosphärischen Grafiken eine bedrückende Stimmung aufbaut. Betritt die Dunkelheit, lose die Puzzles und rette Deine Schwester!

Xbox Game Pass auf dem Xbox & Bethesda Games Showcase

Falls Du den Xbox & Bethesda Game Showcase verpasst hast, findest Du hier die wichtigsten aktuellen News rund um den Xbox Game Pass:

Jetzt verfügbar – Medieval Dynasty (PC)

ID@Xbox – Medieval Dynasty ist eine einzigartige Kombination aus Survival, Rollenspiel, Simulation und Strategie. Du startest Dein einfaches Leben als junger Mann, sammelst Erfahrungen, erlernst und verbesserst Deine Fähigkeiten als Bauer und Jäger und erbaust Deinen eigenen kleinen Hof. Nutze die sich ständig verändernde Umgebung um Dein kleines Stück Land in ein Heim und Dein Dorf in eine florierende Stadt zu verwandeln, die die Zeit überdauern wird. Gründe mit Deinen Nachkommen eine Dynastie und regiere über Generationen hinweg Dein eigenes Reich.

Ab sofort genießen Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate acht weitere Spiel emit Xbox Touch Control in der Cloud.

Game Updates und DLCs

Bis 7. Juli – Black Desert x Bugatti Event

In diesem besonderen Event von Black Desert und Bugatti erlebst Du besondere Quests und sicherst Dir begehrte Bugatti-Accessoires als Belohnung. Besonders nützlich ist die Reittier-Beschleunigung, die Du Dir als Quest-Belohnung sichern kannst. Wirf außerdem einen Blick in den Shop und sichere Dir das Bugatti Chiron-Outfit, das Bugatti Chiron Horse Gear, Bugatti-Ohrringe für Männer und die Dancing Elephant-Ohrringe für Frauen. Erfahre hier mehr.

Jetzt verfügbar – Dead by Daylight: The Resident Evil Chapter

Nutzer*innen des Xbox Game Pass sichern sich 10 Prozent Rabatt auf das Resident Evil Chapter zu Dead by Daylight. Enthalten sind der Killer Nemesis, die Überlebenden Leon S. Kennedy und Jill Valentine sowie die neue Karte, die in der kultigen Polizeistation von Raccoon City angesiedelt ist. Erfahre hier mehr.

Jetzt verfügbar – Halo: The Master Chief Collection: Season 7

Season 7 bringt das neuste kostenlose Update in die Halo: The Master Chief Collection. Freu Dich auf neue Halo 3 Elite Armor-Sets, zwei neue Halo 3 Maps und noch mehr kosmetische Verbesserungen in Halo 4 und Halo: Combat Evolved. Anlässlich der Halo Infinite Multiplayer-News erhältst Du in Halo 4 außerdem einen Keystone-Helm im Look von Halo 4.

Jetzt verfügbar – Microsoft Flight Simulator World Update V: Nordics

Die riesige Welt des Microsoft Flight Simulator erhält sein nächstes Update, das sich mit Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden auf Nordeuropa konzentriert. Erlebe die atemberaubende Vielfalt der wilden Landschaft und die beeindruckende Architektur der nordeuropäischen Städte in einem nie da gewesenen Realismus.

Jetzt verfügbar – Minecraft: Sonic the Hedgehog DLC

Nutzer*innen des Xbox Game Pass sparen 10 Prozent wenn Sonic the Hedgehog mit rasantem Tempo in der Welt von Minecraft eintrifft. Mit schnellen Sprints, Rollen und Sprüngen überwindest Du Gegner auf kultigen Maps – oder Du sicherst Dir im Server-Event einen besonderen Skin zum 30. Sonic-Jubiläum.

Jetzt verfügbar – NBA 2K21 Season 8: Trial of Champions

Während sich der Kampf um die Vorherrschaft in den NBA-Playoffs zuspitzt, bringt MyTEAM den Trial of Champions auf das virtuelle Parkett. In Season 8 werden sechs neue NBA-Stars Teil des Wettkamps und in Limited gegeneinander antreten. Stelle Dich neuen Herausforderungen auf dem Weg zu Level 40 oder stelle entscheidende Momente der Karriere von Kevin Durant in der Season 8 Signature Challenge nach.

Bis 1. Juli – For Honor: Year 5 Season 2 Mirage

Nutzer*innen des Xbox Game Pass sparen 10 Prozent beim Kauf des Year 5 Season 2 Battle Pass. Eine plötzliche Dürre ist über Heathmoor hereingebrochen. Sowohl Horkos als auch Chimären kämpfen ums Überleben. Rüste Dich für die Hitze und sichere Dir 1 neue Waffen, Stimmungs-Animationen und ein neues Pärchen-Emote. Mit dem Battle Bundle schaltest Du sofort 25 Stufen Fortschritt frei.

Jetzt verfügbar – Sea of Thieves: Ein Piratenleben

Setze die Segel in die dritte Season und begleite in Sea of Thieves: Ein Piratenleben den legendären Jack Sparrow auf seine Abenteuer. In dieser fantastischen Kooperation von Rare und Disney tauchst Du in die Welt von Fluch der Karibik ein und segelst über den Horizont hinaus.

Jetzt verfügbar – Star Wars Jedi: Fallen Order Xbox Series X|S Update

EA Play – Star Wars Jedi: Fallen Order ist jetzt bereit für die Konsolen der nächsten Generation. Dank technischer Verbesserungen, noch hochauflösenderen Texturen, 4K/HDR-Auflösung, verbesserter 60fps-Performance und schnelleren Ladezeiten erlebst Du den Kampf gegen den Aufstieg des Imperiums noch immersiver.

Jetzt verfügbar – The Elder Scrolls Online: Xbox Series X|S Update

Ab sofort erlebst Du die Welt von The Elder Scrolls Online optimiert für Xbox Series X|S. Genieße signifikante technische Verbesserungen, atemberaubende Grafiken in 4K mit 60fps, kürzeren Ladezeiten und vielem mehr. So hast Du die Welt von Tamriel noch nie erlebt!

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Und der Monat wird noch voller! Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks. In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni:

1. Juli – Space Jam: A New Legacy – The Game

Spiele LeBron, Bugs und Lola in einem verrückten Basketball-Abenteuer gegen den Goon Squad! Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks sicherst Du Dir vom 1. bis 15. Juli exklusiven Early Access und erlebst das Spiel bereits vor allen anderen.

Jetzt verfügbar – Phantasy Star Online 2: New Genesis – Monatlicher Bonus

Sichere Dir auch im Juni exklusive Boni wie fünf N-Half Scape Dolls (x5), mit denen Du Dich in Kämpfen wiederbelebst, und 50 Photon Chunks, mit Denen Du Deine Waffen und Truppen verstärkst.

Jetzt verfügbar – Disney+ Sichere Dir Deine 30tägige Probezeit für Disney+ und streame fantastische Filme und Serien. Dies gilt nur für neue Disney+-Abonnent*innen über 18 Jahren.

Xbox Game Pass Quests

Der Sommer steckt voller bunter Abenteuer! Es wimmelt nur so von Xbox Game Pass Ultimate Quests mit Sport- und Pride-Themen. Absolviere bis zum 5. Juli so viele Quests wie möglich und erhalte fantastische Microsoft Rewards für Deine Punkte. Unser Tipp: Mit der täglichen Mobile Login-Quest sicherst Du Dir jeden Tag bis zum 5. Juli 20 Punkte!

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 30. Juni:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.