EA kauft Playdemic von WarnerMedia

Nachdem bereits vor drei Monaten bekannt wurde, dass Warner Bros. im Rahmen der Fusion mit Discovery einen Teil seiner Spielestudios veräußern würde, gibt es heute eine konkrete Meldung hierzu: Das Mobile Games Studio Playdemic, bekannt in erster Linie für Golf Clash, wurde für 1,4 Milliarden US-Dollar von Electronic Arts übernommen. EA-Geschäftsführer Andrew Wilson kommentiert den Vorgang in der Pressemitteilung folgendermaßen:

Playdemic ist ein sehr innovatives Team und wir freuen uns, sie in unserer Electronic-Arts-Familie begrüßen zu dürfen. Neben dem anhaltenden Erfolg von Golf Clash werden das Talent, die Technologie und die Expertise von Playdemic eine mächtige Kombination mit unseren Teams und IPs bei Electronic Arts bilden.

Wilson deutet damit an, dass Playdemic künftig auch an existierenden Sportspielen von EA mitarbeiten könnte, etwa an EA Sports PGA Tour. Die Investition fügt sich in die Strategie des Publishers, der bereits Anfang des Jahres mit Glu einen weiteren Entwickler für Mobile Games übernommen hatte.