Dota 2: E-Sports Turnier "The International" wohl doch nicht in Schweden

Im offiziellen Dota 2-Blog wurde gestern bekannt gegeben, dass die TI10: The International – Dota 2 Championships nicht wie geplant im August 2021 in Schweden stattfinden. Es handelt sich hierbei um eins der größten E-Sports-Turniere der Welt. Trotz aller Bemühungen der Veranstalter habe der schwedische Sportverband E-Sport nicht wie erhofft als Sport eingeordnet und daher auch nicht in den Verband aufgenommen.

Ohne Anerkennung als Sportveranstaltung würde es laut Veranstalter für manche Teilnehmer des Turniers schwierig bis unmöglich, ins Land einzureisen. "The International" musste bereits letztes Jahr aufgrund der weltweiten Pandemie um ein Jahr verschoben werden, nun muss man sich offenbar kurzfristig um einen neuen Austragungsort kümmern.

Der Veranstalter Valve schreibt dazu:

Am 9. Juni stellten wir einen Antrag direkt bei der schwedischen Regierung, doch diese sah sich außerstande, uns zu helfen. Am 14. Juni haben wir nachgehakt und sie gebeten, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken, doch eine Lösung steht nach wie vor aus. Aus diesem Grund und angesichts der aktuellen politischen Situation in Schweden haben wir begonnen, nach möglichen Alternativen in anderen europäischen Ländern zu suchen, um das Event in diesem Jahr auszurichten, falls die schwedische Regierung die Abhaltung von The International – Dota 2 Championships nicht wie geplant ermöglicht. Wir sind zuversichtlich, dass wir in beiden Fällen eine Lösung finden werden, die es uns ermöglicht, TI10 dieses Jahr in Europa abzuhalten, und dass wir in sehr naher Zukunft einen aktualisierten Plan bekannt geben können.

"The International" wurde 2011 zum ersten Mal auf der Gamescom in Köln ausgetragen und hatte damals mit 1,6 Millionen US-Dollar das bis dato höchste Preisgeld eines E-Sport-Turniers. Es folgten acht weitere Veranstaltungen in Seattle, Vancouver und Shanghai, bei denen sich die Preisgelder Jahr für Jahr steigerten. Zum 10. Jubiläum des Turniers sollten in Stockholm Preisgelder von über 40 Millionen US-Dollar ausgeschüttet werden.