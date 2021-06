Stalker 2: Entwickler-Kommentar zum E3-Trailer veröffentlicht

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Was bei der Xbox/Bethesda-Pressekonferenz der diesjährigen E3 von Stalker 2 - Heart of Chernobyl gezeigt wurde, hat in der GG-Redaktion nicht zu knapp Vorfreude auf das fertige Spiel geweckt und so hat sich Stalker 2 seinen Platz in unserer Top 10 der E3 2021 verdient.

Entwickler GSC Gameworld hat nun ein rund fünfminütiges Video veröffentlicht, in dem weitere Infos zu den Szenen aus dem jüngsten Trailer verraten werden. So ist der Turm im Sumpf (siehe Bild oben) ein aus Stalker - Clear Sky bekannter Schauplatz und wir erfahren, dass das in jener Szene geborgene Artefakt die Energie des Spielers wieder herstellt. Außerdem soll im Trailer ein Hinweis auf eine neue Fraktion versteckt sein. Wo dieser Hinweis auftaucht, wurde jedoch nicht verraten.