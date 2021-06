Unreal Engine 5: CG-Künstler zeigt beeindruckende Terrain-Zerstörung

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Epic Games hat bereits in der Vergangenheit mit Echtzeit-Tech-Demos die Möglichkeit der hauseigenen Unreal Engine 5 auf der Playstation 5 demonstriert, vor allem die Nanite- und Lumen-Features, die extrem detaillierte Umgebungen und realistische, dynamische Beleuchtung ermöglichen sollen.

Kürzlich veröffentlichte nun der CG-Artist Joe Garth ein zehnminütiges Video mit beeindruckenden Szenen aus der Unreal Engine 5. Mithilfe der Engine, dem Voxel-Plugin und dem von seiner Firma entwickelten Brushify-Plugin hat Garth eine zerstörbare, voxelbasierte Hügellandschaft geschaffen. Die ansehnliche Kulisse gräbt er im Video in Echtzeit um und lässt sie von kleinen Kometeneinschlägen verwüsten. Steine im Terrain werden in die Luft geschleudert und rollen dynamisch in die entstehenden Krater, während die Erde von der Druckwelle eines Aufpralls durchgeschüttelt wird. Dazu geht Garth auf weitere Details ein, wie den Himmel mit volumetrischen 3D-Wolken. Das Gezeigte laufe dabei in Echtzeit auf einem handelsüblichen Desktop-PC mit einer GTX 1080 Ti.

Die Unreal Engine 5 befindet sich momentan in einer Early-Access-Phase. Die Version 1.0 plant Epic Games Anfang 2022 zu veröffentlichen.