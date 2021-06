PM: Fortnite – Kosmischer Sommer: Packt neue Belohnungen und vieles mehr in Euren Strandkorb (Microsoft Xbox Wire)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS Android

Am Himmel mag vielleicht ein riesiges Mutterschiff schweben, aber das sollte Euch nicht davon abhalten, Spaß in der Sonne zu haben. Das „Kosmischer Sommer“-Event startet jetzt!

Ab sofort und bis zum 6. Juli 2021 um 05:59 Uhr MESZ kennt die Begeisterung der Alien-Fans keine Grenzen mehr, denn sie schmeißen eine riesige Willkommensparty. Spielt bei diesen außerirdischen Feierlichkeiten die beliebtesten Kreativmodus-LTMs, schaltet sommerliche Belohnungen frei und zeigt Euren besten Strand-Look mit den neuen und wiederkehrenden Outfits. Außerdem gibt es erste Berichte über Entführungen auf der Insel …

Die beliebten Kreativmodus-LTMs „Bios Zone Wars 1.0 – Anpassbare Trios“, „Pro 100“, „Freaky Flüge – Air Royale“ und „The Pit – FFA“ kehren für den kosmischen Sommer zurück. In diesen besonderen LTMs (oder einfach auf den entsprechenden Inseln) könnt Ihr Aufträge abschließen und so Belohnungen freischalten, mit denen Ihr auf jeder Strandparty eine gute Figur abgebt. Schaltet zunächst das eiskalte Rücken-Accessoire „Hirnfrost“ frei und dann all seine Geschmacksrichtungen, schwingt Euch auf dem Hängegleiter „Wolkenlama-Board“ mit seinen vielen Designs durch die Lüfte und erhaltet noch viel mehr!

Ihr wollt noch mehr Belohnungen? Wenn ihr zwei „Kosmischer Sommer“-Aufträge abschließt, schaltet ihr den Ladebildschirm „Believer Beach“ frei – also eine Abbildung des Ortes, an dem die Party abgeht. Wenn Ihr sechs Aufträge abschließt, schaltet Ihr die Lackierung „Wassereis“ frei, mit der Ihr Eurer Ausrüstung einen coolen, bunten Look verpassen könnt. Und wenn Ihr sogar zwölf Aufträge abschließt, erhaltet Ihr das Emote „Eiswagen Junior“, mit dem Ihr auf jeder Party für eine süße Erfrischung sorgen könnt!

Alle LTMs (und die entsprechenden Aufträge) werden nach und nach im Laufe des Kosmischen Sommers freigeschaltet und sind dann bis zum Ende des Events verfügbar.

Erinnert Ihr Euch noch an unseren Kreativmodus-Sommer-Appell? Wir haben die Ergebnisse! Alle während des Kosmischen Sommers im Willkommenszentrum vorgestellten Inseln wurden im Rahmen dieses Appells eingereicht. Habt auch im Kreativmodus ordentlich Spaß, indem Ihr dort die sommerlichen Spiele spielt.

Während des Kosmischen Sommers feiern neue Outfits und Pakete ihr Debüt, mit denen klassische Outfits einen völlig neuen sommerlichen Look erhalten. Genießt die Sonne mit Mittsommer-Midas, werdet mit Strand-Brutus zum perfekten Beach-Bodyguard, schwimmt mit Taucherin Crystal an Land oder erholt Euch mit Strand-Jules von der ganzen Tüftelei. Aber es kehren auch bereits bekannte Sommer-Outfits wieder, wie zum Beispiel Sommerdrift und Schäli.

Ganz gleich, auf welcher Hemisphäre Ihr Euch befindet – Ihr seid genauso zu dieser Sommerparty eingeladen wie unsere Besucher aus einer anderen Galaxie!