PM: UBISOFT VERÖFFENTLICHT NEUE TRANSMEDIA PRODUKTE ZU FAR CRY (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 22. Juni 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass das Publishing Line-up von FAR CRY® mit dem Release von Far Cry 6 beträchtlich erweitert wird. Das Spiel erscheint weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X | S, PlayStation®5, Xbox One, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft*. Durch neue Partnerschaften mit weltweit führenden Publishern, werden Fans der Marke die Gelegenheit haben, in neuen transmedialen Story-Inhalten rund um das Survival-Fantasy-Universum von FAR CRY und seine charismatischen Bösewichter einzutauchen. The Art of Far Cry 6 Dark Horse Books und Ubisoft Toronto haben sich zusammengetan, um The Art of Far Cry 6 zu erschaffen. Eine Visual Novel, die ihre Leser:innen auf eine bildliche Reise durch das Inselparadies Yara mitnimmt. Mit Concept Arts, Character Designs und atemberaubenden Szenerien und Landschaften. Dazu bietet das große, rundum farbig gestaltete Buch einen ausgiebigen Einblick in Antón Castillos Regime und die Guerillas von Libertad und ihrer raffinierten Ausstattung. The Art of Far Cry 6 wird ab dem 12. Oktober im Buchhandel erhältlich sein. Far Cry: Rite of Passage Hardcover Edition Mit von Fans geliebten Schurken ist die Dark Horse Comic Series Far Cry: Rite of the Passage eine düstere Geschichte voller Intrigen und dem Gewinn von Macht. Die Story beginnt mit dem 13. Geburtstag von Präsident Antón Castillos einzigem Sohn, Diego. Jedoch ist dieser Geburtstag mehr als mehr als nur eine Feier - es ist ein Ritus zur Übernahme. Antón möchte Diego wichtige Lektionen über das Herrschen beibringen und erzählt warnend Geschichten über die Untaten dreier legendärer Männer:

Vaas Montenegro, einem Piraten, Pagan Min, einem Diktator und Joseph Seed, einem Prediger.

Die erste der 3-teiligen Miniserie ist in den USA, Kanada und Großbritannien bereits verfügbar. Far Cry: Rite of Passage wird in einem Hardcover Format hergestellt und am 30. November 2021 in Englisch weltweit erhältlich sein. Geschrieben von Bryan Edward Hill, illustriert von Geraldo Borges, koloriert von Michael Atiyeh und verlegt von Comicraft, enthält die Serie Cover von dem Künstler Matt Taylor. Far Cry: Esperanza‘s Tears Ein friedliches Leben passt einfach nicht zum Far Cry 6 Charakter Juan Cortez: als ein professioneller Guerilla-Kämpfer verkauft er seine Expertise an verschiedene politische und kriminelle Organisationen auf der ganzen Welt. Sein jüngster Auftrag zieht ihn raus aus Yara, als Antón Castillo wieder an die Macht gerät. Angeheuert wird er dieses Mal von einer Untergrund-Revolutions-Bewegung, angeführt von einem berühmten College-Lehrer in Santa Costa, einem Süd-Amerikanischen Land, in dem das seltene Metal Tantalium allerlei Interesse auf sich zieht, und wo Juan schließlich in eine tödliche Falle gerät. Diese Adrenalin-geladene Graphic Novel entführt einen erneut in das cineastische Universum von Far Cry 6, mit einer kaltblütigen,Aaction-geladenen Geschichte und einem faszinierenden Cast an Charakteren. Geschrieben von Mathieu Mariolle und illustriert und koloriert von Afif Khaled und unterstützt von Salaheddine Basti, wird Far Cry: Esperanza’s Tears im November 2021 von GlénatEditions veröffentlicht. The Far Cry Survival Manual In The Far Cry Survival Manual erinnert sich der Journalist Hunter Nash zurück an seine gefährlichen Reisen zu den Rook Islands, in das Montana Hope Country und die Republik Yara wo er einige der extremsten Situationen und Umgebungen erforschte und überlebte. Das Buch entführt die Leser:innen ins Far Cry Universum mit praktischen Tipps zum Überleben, zur Selbstverteidigung, zu Extremsport, zum Stunt fahren und noch mehr. Inspiriert durch die Spiele, die sie lieben. The Far Cry Survival Manual erscheint unter Inside Editions am 21. September 2021. “Es war uns eine Freude, in Kollaboration mit so talentierten Autoren und Publishern an diesen Büchern zusammen zu arbeiten.” sagt Marie-Joëlle Paquin, Product Director von Far Cry. “Wir freuen uns sehr, unseren Fans die Möglichkeit zu geben, unser umfangreiches Far Cry Universum noch weiter zu erforschen.”

Entwickelt von Ubisoft Toronto, entführt Far Cry® 6 Die Spieler;innen in die adrenalin-gefüllte Welt einer modernen Guerilla Revolution in Yara, einem Tropenparadies, eingefroren in der Vergangenheit im Herzen der Karibik. In der Rolle des/der Einheimischen Dani Rojas erkundet man die gesamte Insel und schließt sich der Revolution an, um die Bevölkerung von der unterdrückenden Herrschaft durch den Diktator Antón Castillo und seinen Sohn Diego – die durch die Hollywood Stars Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) und Anthony Gonzales (Coco) zum Leben erweckt werden. Far Cry® 6 wird Solo oder im Ko-op spielbar sein und erscheint am 7. Oktober Weltweit für die Xbox Series X, die Playstation®5, die Xbox One, die Playstation®4, die Google Stadia, die Amazon Luna und für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und Im Ubisoft Store. Mehr Informationen zu Far Cry 6 gibt es auf Farcry.com Alle Angebote zu Ubisoft Spielen im offiziellen Ubisoft Store auf der offiziellen Webseite. *14.99€ im Monat. Kann jederzeit gekündigt werden.

