PM: PlayStation Now: Die meistgespielten Spiele des Frühjahrs (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Diesen Sommer gibt es so viel zu spielen, darunter auch die gerade erst erschienenen PlayStation Now-Spiele im Juni wie The Witcher 3: Wild Hunt (verfügbar bis zum 6. September 2021), Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown,Sonic Team Racing und noch viele weitere. Mit dem Sommer vor der Tür wollten wir einen kleinen Rückblick auf die meistgespielten Spiele (errechnet anhand der weltweiten Spielzeit in Stunden) der Frühjahrssaison* auf PlayStation Now werfen.

Also, reden wir nicht lange um den heißen Brei …

(als Download*** und Stream)

(als Stream)

PlayStation Now verfügt über eine regelmäßig aktualisierte Bibliothek von Spielen, die als Stream oder Download*** verfügbar** sind, also werft unbedingt einen Blick auf Titel wie Marvel‘s Avengers (verfügbar bis zum 5. Juli 2021), Jump Force (verfügbar bis zum 2. August 2021) und The Witcher 3: Wild Hunt (verfügbar bis zum 6. September 2021), bevor sie nicht mehr beim Dienst erhältlich sein werden.

Wenn ihr mehr über die Fülle an Erlebnissen erfahren wollt, die euch erwarten, dann werft einen Blick in die PlayStation Now-Bibliothek mit dieser praktischen Spieleliste, um alles über Hunderte an PS2-, PS3- und PS4-Klassikern und die neuesten Blockbuster-Titel zu erfahren.

Und behaltet auch unseren PS Blog mit unseren monatlichen PlayStation Now-Ankündigungen im Auge, in denen ihr immer alles über die aktuellen Neuzugänge zur Spielebibliothek erfahrt. Viel Spaß beim Spielen!

*Daten vom 1. März 2021 bis zum 1. Juni 2021

**Bestimmte bei PlayStation Now angebotene Spiele sind ggf. nur für begrenzte Zeit in der Bibliothek verfügbar. Internetverbindung und PlayStation Now-Abonnement erforderlich.

***Als Stream erhältliche PS4-, PS3- und PS2-Spiele sowie als Download erhältliche PS4- und PS2-Spiele sind in den Vereinigten Staaten, in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und im Vereinigten Königreich verfügbar. Als Stream erhältliche PS4- und PS3-Spiele sowie als Download erhältliche PS4-Spiele sind in Japan verfügbar.