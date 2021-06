PM: Piraten-Meerjungfrau; Neue Korsarin-Klasse kommt am 29. Juni nach Black Desert Online (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Aufgepasst, ihr Taugenichtse! Warum ich so rede? Weil mit der Korsarin-Klasse der gefürchtete Pirat am 29. Juni nach Black Desert kommt, um mit Papageien zu reden, Schwerter zu schwingen und Kaugummi zu kauen… nur dass es in unserem Spiel kein Kaugummi gibt.

Korsarins angeborene Fähigkeiten mit dem Schwert und dem Meer machen sie zu einem formidablen Gegner. Sie ist so schnell, dass die Spieler fast die kühle Meeresbrise in ihrem Haar spüren können, wenn sie den Tod auf ihre Gegner herabregnen lässt. Sie schwingt ihr furchterregendes Entermesser mit der Agilität einer Frau, die ihr ganzes Leben an den Takelagen großer Schiffe verbracht hat, und ist in der Luft, an Land und im Wasser furchterregend. Das Meer war schon immer ihr Zuhause, daher ist sie auch eine schnelle Schwimmerin, die länger unter Wasser bleiben kann als jeder andere Charakter in Black Desert.

Aber was ist mit ihrer Sekundärwaffe, fragt Ihr? Nun, hier ist der Twist. Darf ich vorstellen: Mareca! Korsarins magische Meereskugel verleiht ihr die Kräfte des Ozeans selbst. Mareca erlaubt es ihr, sich in eine mächtige Meerjungfrau zu verwandeln, die Wellen genauso einfach schleudert, wie sie Köpfe verdreht.

Werfen wir ohne weitere Umschweife einen Blick auf ihre Fähigkeiten:

Wenn Ihr bereit seid, mit der Korsarin am Steuer über die Meere zu rasen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Black Desert zu einem reduzierten Preis zu bekommen – bis zu 60 % Rabatt – mit dem größten Rabatt, den es je gab. Das Einzige, was schlimmer ist, als diesen Deal zu verpassen, wäre in Davy Jones’ Kiste geschickt zu werden!

Das neueste Update von Black Desert bringt den Saison-Server an Bord, der speziell dafür entwickelt wurde, dass Spieler ihre Segel setzen und ihre Charaktere schneller als auf den regulären Servern wachsen lassen können. Die Spieler können sich außerdem an diesen feinen Schätzen erfreuen: 100% mehr Kampf-EXP-Buffs, Fortschritts-Unterstützungsboxen und exklusive Quests, die alle nur durch das Spielen auf dem Saison-Server gewährt werden. Macht die Luken dicht, wenn der Server zwischen dem 29. Juni und dem 25. August verfügbar ist. Es wird Zeit, ein echter Pirat zu werden, sonst werdet ihr über die Planke geschickt.