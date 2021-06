PM: Dritte Season beginnt mit Käpt’n Jack Sparrow in Sea of Thieves: Ein Piratenleben (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X

Heute ist ein herausragender Tag für Sea of Thieves. Nicht nur feiern wir das Erscheinen von Saison Drei mit einem Haufen neuer Events, Verbesserungen und Belohnungen, sondern auch die epische Kollaboration zwischen Rare und Disney. Sea of Thieves: Ein Piratenleben ist die unglaubliche neue Storykampagne, bei der die Pirates of the Caribbean in die Sea of Thieves einlaufen.

Wie die bisherigen Seasons von Sea of Thieves ist auch die dritte Season gratis für alle Spieler*innen und enthält über 100Belohnungsstufen, die Du durch Seefahrten und das Ansammeln von Ruhm freischaltest. Zeitlich beschränkte Events können Deinen Ruf noch weiter beflügeln– ebenso wie Prüfungen, die in der neuen Season aktualisiert und auf die neuen Feinde und Seemannsgarne angepasst werden. Der separat erhältliche Beute-Pass zur dritten Season fügt dem Belohnungspool noch einige ganz besondere Reichtümer hinzu. Erfahre mehr darüber in unseren Artikeln „Saisons erklärt“ und „So funktioniert der Beute-Pass“.

Das Herz dieser Season ist Sea of Thieves: Ein Piratenleben– eine Sammlung von fünf Seemannsgarnen, die eine neue Geschichte bilden, in der Jack Sparrow zusammen mit unseren Piratencrews auftritt. Spieler*innen reisen durch fremdartige, ätherische Reiche und tauchen tief unter die Meeresoberfläche, wenn sie den bösartigen Davy Jones bezwingen wollen. Dieser ist Jack in die Sea of Thieves gefolgt und wird das Piratenleben so wie Du es kennst vernichten, wenn ihn niemand aufhält.

Sea of Thieves: Ein Piratenleben ist vollgestopft mit riesigen neuen Locations, gefährlichen neuen Feinden, versteckten Geheimnissen und kosmetischen Belohnungen. Kurzum: ein aufregendes Erlebnis, in das Du zusammen mit dem legendären Captain Jack Sparrow eintauchst.

Die See ist ständigem Wandel unterworfen, und auch die neuen Feinde der kommenden Season bleiben nicht brav in ihrem Seemannsgarn. Sirenen stechen mit ihrem Dreizack aus der Tiefe empor, gewandte Piratenphantome umtanzen die Crews und Krabbenkrabbler entern Schiffe. Sie alle sind neu erwacht und können bei jeder neuen Reise auf dem Meer auftauchen. Sei auf der Hut und finde neue Taktiken, die Dein Leben, dein Schiff und Deine Schätze retten können. Schlaue Pirat*innen können sich sogar einen Dreizack der finsteren Gezeiten von einer gefallenen Sirene schnappen und ihn selbst führen– sicher eine willkommene Verstärkung gegen diese neuen Feinde.

Um die Ankunft von Jack Sparrow und seiner treuen Crew zu feiern, bietet der Piratenbasar in der neuen Season besondere Gegenstände mit Motiven aus „Fluch der Karibik“ an. Das „Käpt’n Jack Sparrow“-Crewset enthält Kostüme für Jacks bekannten Look zusammen mit Kleidern seiner loyalen Mannschaft. Die Schiffskollektion der Ewigen Freiheit lässt Dich Jacks Seefahrerleidenschaft Tribut zollen. Eine Sammlung neuer Jack-Sparrow-Emotes haucht klassischen Sea of Thieves-Gesten neues Leben ein. Und nicht zuletzt ist da noch der treue Kerkerhund, der ein verdientes neues Zuhause in unserer Sammlung an Hundebegleitern findet.

Spieler*innen, die sich den Beute-Pass für diese Season schnappen schalten zusätzliche Belohnungen frei wenn sie Ruhm verdienen – vom Pegasusglanz-Kostüm und entsprechenden Waffen bis hin zur Premiumauswahl des elektrisierenden „Donnernde Wut“-Schiffsset. Diese Belohnungen sind so neu, dass nicht mal der Piratenbasar sie auf Lager hat!

Der letzte Woche enthüllte Gameplay-Trailer von Sea of Thieves: Ein Piratenleben gibt einen verführerischen Einblick in das Crossover-Abenteuer und regt den Appetit auf das Update an, genau wie der besondere Xbox-Broadcast, der schon Details der ersten beiden neuen Seemannsgarne präsentiert.

Das Update zur neuen Season Sea of Thieves: Ein Piratenleben ist gratis verfügbar für alle Spieler*innen von Sea of Thieves, die das Spiel über Xbox Series X|S, Xbox One, Windows10 und Steam gekauft haben oder Zugang zum Xbox Game Pass haben. Mehr Informationen über Saison Drei und deren Erscheinen am 22.Juni finden sich auf der Sea-of-Thieves-Website.

Neu in der Sea of Thieves? Fange den Spaß in Jungfernfahrt an und lerne in dieser Tutorial-Geschichte alles, was Du wissen musst. Neue Spieler*innen beginnen ihre Reise mit diesem Szenario. Mehr Tipps und Tricks finden sich online in unserer Pirate Academy, die vollgestopft mit verschiedenen Themen von Segeln bis Schwertkampf ist. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise mit einer der einladendsten Gaming-Communitys auf den sieben Weltmeeren antrittst.