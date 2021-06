Might and Magic 10 Legacy: Ärger um Server-Abschaltung durch Ubisoft

PC

Ubisoft hat sich durch einen ungeschickten Schachzug den Zorn einiger Spieler zugezogen. Am 1. Juni schaltete der französische Publisher die Online -Services für einige beliebte Spiele ab, eines davon war das 2014 erschienene Gruppen-RPG Might and Magic 10 Legacy (Testnote 7.5). Hierbei handelt es sich um einen klassischen, in der Tradition der Serie stehenden First-Person-Dungeon-Crawler ohne jegliche Multiplayer-Komponente. Trotzdem benötigt das Spiel eine Einmal-Verifizierung bei Ubisofts Uplay-System, um aktiviert zu werden. Ohne diese Aktivierung ist Might and Magic 10 Legacy nach dem ersten Akt nicht weiter spielbar. Darüber hinaus ist der Inhalt des einzigen DLCs The Falcon and The Unicorn überhaupt nicht zugänglich.

Wenigstens für das Akt-1-Problem gibt es einen Workaround, indem aus einer XML-Datei des Spiels vier Zeilen entfernt werden müssen (siehe Quellenangabe). Der Zugang zur Erweiterung bleibt jedoch allen Besitzern bis dato verwehrt.

Irritierend in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass das Spiel nach wie vor auf Steam verkauft wird, und zwar zu einem Preis von knapp 25 Euro. Auch der nicht spielbare DLC ist für rund sieben Euro käuflich zu erwerben. Eine Warnung auf der Storeseite sucht man hingegen vergeblich.