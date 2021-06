Industries of Titan: Early-Access-Launch des Aufbauspiels auf Steam

PC

Bisher war die Early-Access-Fassung vom Aufbauspiel Industries of Titan nur im Epic Games Store verfügbar, doch nun könnt ihr die Vorab-Fassung auch auf Steam erwerben.

In Industries of Titan errichtet ihr eine futuristische Metropole auf dem Saturnmond Titan. Wie in anderen Titeln des Genres gilt es, eine florierende Industrie aus dem Boden zu stampfen und die Bewohner eurer Stadt bei Laune zu halten. Ein besonders Feature des Aufbauspiels ist, dass ihr eure Fabrikgebäude von innen betrachten könnt, um sie durch die Platzierung von Geräten zu optimieren. Dazu untersucht ihr die Ruinen einer verlorenen Zivilisation, setzt euch mit der Konkurrenz auseinander und wehrt Angriffe von Rebellen mit Raumschiffen ab, die ihr ebenfalls durch die Ausstattung ihrer Innenräume anpasst.

Industries of Titan kostet im Early Acces 27,99 Euro und wird zum Steam-Launch noch bis zum 8. Juli 2021 mit 20 Prozent Rabatt für 22,39 Euro angeboten. Entwickler Brace Yourself Games gibt an, dass es noch ungefähr ein weiteres Jahr dauern werde, bis Industries of Titan den Early Access verlässt.