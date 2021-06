LP Battle Brothers: Ruhmeshalle der Global Brothers von Season 1

Gedenkt den Brüdern

PC Switch

Teaser Auf der Kompanieseite findet ihr nun den Überblick der lebenden und toten Brüdern der Season 2. In dieser Ruhmeshalle sind die Toten und Rentner aus Season 1 für die Nachwelt aufgezeichnet.

Battle Brothers ab 8,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Rückschau auf Season 1

Global Brothers: Die Überlebenden & Toten von Season 1 Brüder in Rente Getötete Brüder Kills Tage Kills Tag Danywilde 39 99 Kriesing 58 99 Chorazeck 36 45 Claus 31 99 Olphas 33 72 Rouli 30 99 Bluemax 31 99 StefanH 30 99 Rhino 31 99 Sermon 22 81 Zockervater 25 99 Wuslon 21 68 Zerberus 14 52 RyuDrake 18 88 Nienlic 12 37 Rowert 15 71 Warqon 15 71 Paschiang 15 65 Labrador Nelson 11 76 Gedracon 11 52 Legendkiller 11 21 LeCello 10 49 MathiasAC 9 33 TheLastToKnow 8 49 Dorunt I 7 25 Borknorg 4 53 Nivek II 4 24 Ciang 3 24 Elton1977 3 17 Nivek I 3 8 RoT 3 8 Slaytanic 3 3 DavidPM II 2 18 Jguillemont 2 2 McNapp64 1 25 Muffinmann 1 14 Messenger 1 8 Micha 1 8 Toreyam 1 6 Necromanus II 0 11 Zombie II 0 8 Tahrim 0 7 Dorunt II 0 5 David PM I 0 4 IDontKnowJack 0 3 MenschNestor 0 2 Necromanus I 0 1 TSH Ligthning 0 1

Mit Beginn der neuen Season des interaktiven-Letsplays findet ihr aus Layout-Gründen auf der Kompanieseite nur die Tabelle zur neuen Kompanie von Season 2. In dieser News wird jedoch die Tafel mit allen verstorbenen und ehrenvoll entlassenen Mitgliedern der Kompanie aus Season 1 für die Nachwelt erhalten.Die Detail-Infos zum Letsplay Season 1ZurDie Gemeinschaft aller Kompaniemitglieder hatte sich bei Season 1 vor Beginn unserer Unternehmung dazu entschieden, dass wir die Welt "Putzbrunn" (Seedwert) als Bauernhaufen (Peasant Milita) unsicher machen wollen, mit "leichter" Wirtschaft, "Veteranen-Schwierigkeit" in Kämpfen sowie "Permadeath". Die Kompanie schwoll auch schnell auf ein gutes Dutzend und wenig später auf die vollen 25 Brüder an – was Wohl und Wehe zugleich war: Wohl, weil wir vielen aufstrebenden jungen Burschen die Gelegenheit geben konnten, in der Schildreihe von abwechslungsreichen Gegnern zerhackt und durchspießt zu werden. Wehe, weil zwei Dutzend hungrige Bauern ihrem schwäbischen Kommandanten sprichwörtlich die Haare vom Kopf futtern.Nach vielen Erfolgen und glanzvollen Siegen, nach zwei schlechten Träumen, aus denen die Kompanie dann unversehrt erwachte, war es dann an Tag 99 so weit: Die Global Brothers fanden ihren Meister in Form eines 21 Soldaten starken Plünderertrupps aus den Südlichen Stadtstaaten. Deren hochgerüsteter Offizier musste gar nicht eingreifen: Während 16 teils gut ausgestattete Frontkämpfer uns blockierten (von denen das etliche mit dem Leben bezahlten), schossen uns seine vier Arkebusen-Schützen Runde um Runde zusammen. Eine ergreifende Szene spielte sich dann im Lager ab: Während Kommandant Jörg, mutig sein Pferd sattelnd und alles übrige Gold mitnehmend, die dem Kampf nur von fern beiwohnenden Verwundeten ehrenvoll entließ, stürzte sich Claus auf die überraschten Gegner und starb einen unnötigen, aber tapferen Tod.Damit endete in Folge 45 die erste Season. Nebenstehende Tabelle zeigt die Taten unserer Helden und Mitläufer; sie wird nächste Woche ausgelagert und durch die neue Tabelle von Season 2 ersetzt. Denn die Global Brothers existieren weiter, da sich der Kapitano einfach neues Kanonenfutter, äh, Heldenmaterial suchen wird!An dieser Stelle danken wir allen aktiven Kämpfern, aber auch allen anderen, die unsere Unternehmung finanziert haben und damit Season 1 erst möglich machten!