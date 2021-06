PM: 8 Taktiken und eine halbe, mit denen ihr die Demo von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN meistert! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN stellt nicht nur einen kühnen neuen Ansatz für die Serie dar, sondern ist auch eine gewisse Herausforderung. Dieses Action-Rollenspiel ist anders als alles, was ihr bisher in der FINAL FANTASY-Welt erlebt habt, und wer glaubt, dass er hier nur ein bisschen durch den Chaosschrein bummelt, wird überrascht sein.

Wenn ihr nicht bis 2022 auf dieses Spielerlebnis warten wollt: Die STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION ist bis zum 26. Juni 2021, auf PS5 verfügbar, und wir haben eine Menge Tipps, die euch helfen, ihr Ende zu erreichen.

Falls ihr die Demo noch nicht auf der Konsole habt, hier ist der zugehörige Link:

Eine zentrale Fähigkeit, die alle Kämpfer besitzen sollten: Zu wissen, wann man besser blockt und wann man besser ausweicht. Für Jack gilt das natürlich auch. Ihr könnt nicht in jeder Situation ausweichen und es handelt sich dabei auch um keine unendlich oft ausführbare Aktion. Das bedeutet, dass der Versuch, sich aus der Schusslinie zu rollen, euch manchmal für einen Folgeangriff öffnet oder dass ihr umzingelt werdet.

Die Lösung? Immer an die Deckung denken und zum Blocken bereit sein. Die Tugend des Tages heißt Geduld. Statt jeder Konfrontation allein mit roher Gewalt zu begegnen, lohnt es sich für euch, die richtigen Momente abzuwarten und zu wissen, wann ihr besser Angriffe absorbiert.

Es ist immer besser, in einem Moment ein kleines bisschen Schaden zu nehmen, als kurz darauf eine Menge durch ein fehlgeschlagenes Ausweichen oder weil ihr euren Angriff verpasst habt und Jack ohne Deckung dasteht.

Es geht nicht nur darum, wann man blockt, sondern auch, für welche Aktion man sich dabei entscheidet.

In STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN gibt es zwei getrennte Methoden der Verteidigung, und zu wissen, wann man besser verteidigt und wann man besser seinen Seelenschild in Stellung bringt, macht im Kampf den entscheidenden Unterschied aus.

Euer Standardblock lässt euch Angriffe absorbieren, aber die Seelenschild-Mechanik kann dazu verwendet werden, euren Gegner zu betäuben und seine Break-Leiste in Mitleidenschaft zu ziehen. Wenn ihr in diesem Moment schnell angreift, könnt ihr einen mächtigen Konter landen und eure Gegner alle machen.

Wenn ihr die Seelenschild-Fähigkeit in euer Repertoire einarbeitet, dann werdet ihr noch härter zuschlagen. Und wenn ihr lernt, wann ihr dieses Manöver einsetzt, dann kann euch das helfen, das Blatt gegen den Ansturm der Gegner im Chaosschrein zu wenden. Mehr dazu im nächsten Tipp.

Ihr begegnet in der Demoversion einer ganzen Menagerie von Feinden, und die verhalten sich nicht alle auf dieselbe Weise. Manche von ihnen besitzen Spezialfähigkeiten, die mitunter kurzen Prozess mit Jack und seinem Team machen können. Gegen manche Aktionen könnt ihr euch zwar verteidigen, aber ihr könnt auch via Seelenschild eure Verteidigung zum Angriff machen, von euren Gegnern lernen und euch von ihnen das Mittel zu ihrer eigenen Vernichtung überreichen lassen.

Wenn ihr den Seelenschild bei bestimmten gegnerischen Attacken nutzt, lassen sich diese Fähigkeiten zeitweilig absorbieren, was euch erlaubt, euch zu rächen. Wischbewegungen von Goblins beispielsweise erlauben euch, aus der Ferne Steine zu werfen, wodurch ihr Gegner ablenkt oder zu euch lockt.

Oder Bomben spucken euch Flammen entgegen, und ihr - frei nach dem Motto "Feuer mit Feuer bekämpfen" - werft die Flammen zurück zu euren explosiven Feinden, was tödlich für diese sein kann. Denn jetzt habt ihr die Macht über ihre Explosion.

Bleibt aber auf sicherer Distanz, wenn ihr euch nicht an einem zurückliegenden Ruhepunkt wiederfinden wollt.

Im Lauf der Demo hat Jack auf drei verschiedene Jobs Zugriff - Schwertkämpfer, Magier und Lanzenträger. Dies erlaubt ihm, locker zwischen Zaubern, großen Schwertern und Lanzen zu wechseln. Werden in jedem Job genug Stufen gemeistert, lassen sich diese Rollen irgendwann zu Krieger, Schwarzmagier und Dragoner aufwerten. Und dadurch kann er aus der Nähe kämpfen, aus der Entfernung oder mit unglaublicher Macht.

Allerdings besitzen diese Jobs mehr Feinheiten, als ihr auf den ersten Blick vielleicht realisiert. Schwarzmagier beispielsweise haben zu Beginn sechs verschiedene Zauber in ihrem Repertoire, und die müssen nicht alle zwingenderweise gegen eure Feinde gerichtet werden (dazu kommen wir gleich noch mal).

Während ihr euch Richtung Chaosschrein kämpft, gewinnt ihr vielleicht den Eindruck, dass eure regulären Zauber ein bisschen Extra-Bumms gebrauchen könnten, um die Gegner in Bedrängnis zu bringen. An diese Zusatzpower kommt ihr über ein bisschen Aufleveln und den Aufbau einer Spezialleiste. Wenn zwei oder mehr Abschnitte der Leiste gefüllt sind, dann erlaubt euch das Drücken eures Angriffsknopfs das Aufladen eures Zaubers von Feuer nach Feura und schließlich bis zur 'ga'-Stufe.

Schwarzmagier sind nicht die einzigen Charaktere, die verborgene Tiefen besitzen - wenn Jack als Krieger mit seinem mächtigen Großschwert kämpft, kann er eine Serie von Spezialangriffen durchführen, indem ihr den linken Stick inmitten der Kombo in verschiedene Richtungen bewegt. Diese Spezialkombos retten euch vielleicht aus der einen oder anderen Zwickmühle im Schrein, weshalb es sich lohnt, sie früh zu lernen.

Und der Dragoner? Ein kleines Geheimnis zu haben, ist nie verkehrt…

Bei eurer Erkundung des Chaosschreins werdet ihr jede Menge Ausrüstung und Kleidung finden, mit der ihr Jack ausstatten könnt. Einiges davon besitzt auch zusätzliche und zufällig bestimmte Werte- oder Set-Boni. Es macht also ziemlich viel Sinn, hie und da eine Pause einzulegen und die jüngste Beute unter die Lupe zu nehmen.

Was ihr vielleicht nicht wisst: Ihr könnt Jack für jeden Job in andere Sachen kleiden. Als Magier könnt ihr eure Outfits so optimieren, dass sie widerstandsfähiger gegenüber Magie sind, während ihr euch in der Rolle das Lanzenträgers auf das Maximieren eurer Stärke konzentrieren könnt. Und als Schwertkämpfer möchtet ihr vielleicht am meisten Wert auf eure Verteidigung legen, falls ihr mal mit eurem Großschwert in die Bredouille kommt. Alles ist möglich.

Besser noch - ihr könnt eure Rolle über einen schnellen Knopfdruck ändern, was euch erlaubt, in der Hitze des Gefechts eure Ausrüstungsvariante zu tauschen und jederzeit für Zerstörung zu sorgen.

Bei der Erkundung des Chaosschreins blockieren mehr als nur eine Handvoll Hindernisse euren Weg - und damit meinen wir nicht nur die Myriaden von Monstern, die durch die heiligen Hallen streifen. Wenn ein Weiterkommen nicht möglich scheint oder eine Bombe Feuer auf das Schlachtfeld gespuckt hat, leisten euch eure eigenen Zauber gute Dienste.

Sobald Jack den Magier-Job lernt, werdet ihr schnell herausfinden, dass Magie nicht nur gegen Feinde nützlich ist, sondern auch gegen den Schrein selbst. Wenn ihr beispielsweise die Säulen in eurem Weg einreißt, dann könnt ihr den Break-Leisten der Gegner erheblichen Schaden zufügen, wenn diese sich im Einsturzbereich finden, und ihr könnt sogar mehrere Gegner auf einmal erwischen. Und Feuer kann einfach durch einen wohlplatzierten Wasserspruch niedergespritzt werden, worauf ihr ohne Brandspuren gefährliche Flammen passiert und vielleicht sogar ein bisschen kritischen Schaden verursacht, falls gerade ein paar Bomben eure Wasserwege kreuzen.

Wo wir gerade von Bomben sprechen - ihr habt das nicht von uns gehört, aber es könnte sich eine Bombe in den Höhen einer bestimmten Halle befinden, wo sich ohne Ende Wölfe herumtreiben. Wäre sicher eine Schande, wenn Jack sie irgendwie auf die Meute am Boden fallen ließe und dadurch der folgende Kampf einfacher würde. Wenn ihr euch die Zeit zum Erkunden nehmt und zum Meister der Umgebung werdet, dann könnte es da noch eine Menge weiterer Tricks geben, die ihr aus dem Ärmel schüttelt.

Nein, im Ernst. Dieser Boss kennt keinen Spaß. Seine Taumelleiste füllt sich schnell wieder auf, er besitzt zwei Lebensleisten und wenn ihr eure Angriffe nicht effektiv landet, können die seinen eurer Gesundheit mächtig Schaden zufügen.

Dieser Kampf ist nichts für schwache Nerven, und wenn ihr versucht, euch mit roher Gewalt durchzusetzen, dann werdet ihr eine Niederlage einstecken.

Im Ernst, viel Glück.

Okay, na gut. Wenn ihr es schafft, hinter den Boss zu rollen und seinen Rücken anzugreifen, dann wird euch das ein paar bitter benötigte kritische Treffer verschaffen. Gebt Acht, wann er die Flammenbringer-Aktion vorbereitet - er muss dabei anhalten und ein paar Sekunden aufladen, und das ist genau die richtige Zeit, um zu ducken, auszuweichen, wegzutauchen und ihm in den Rücken zu fallen.

Nutzt euren Seelenschild, um die Angriffe zu absorbieren und Konter zu entfesseln, ladet eure Aktionen nicht auf und versucht nicht, eine komplette Kombo durchzuziehen, wenn ihr nicht dafür bestraft werden wollt.

Ihr bekommt das schon hin. Wahrscheinlich.

Es ist wirklich in Ordnung. Die STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION kommt mit einer einstellbaren Schwierigkeit, wodurch ihr den Anspruch ein wenig runterschrauben könnt, wenn ihr es nicht schafft, den Boss zu überwinden, euch die Kämpfe überwältigen oder ihr euch beim Monsterschnetzeln einfach mächtiger fühlen wollt. Wenn die Armeen des Chaosschreins zu viel für euch sind, dann können Gegner zudem einfacher besiegt werden, wenn ihr eure Job-Stufen erhöht und eure hart verdiente Erfahrung in das Erlernen neuer Fähigkeiten investiert.

Auf der anderen Seite: Wenn ihr jemand seid, der die Herausforderung genießt, dann könnt ihr die Schwierigkeit hochdrehen, um es euch noch derber zu geben. Behaltet einfach im Hinterkopf, dass Hochmut vor dem Fall (des Schwierigkeitsgrads) kommt - und das er den Unterschied machen könnte, ob hier der Architekt des Chaos oder ihr vernichtet wird.