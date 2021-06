Bayonetta 3: Projekt laut Nintendo trotz Funkstille auf gutem Weg

Switch

2017 hat Nintendo erstmals das Switch-exklusive Bayonetta 3 mit einem Teaser angekündigt. Doch seither ist es still geworden um das dritte Spiel mit der prügel- und schießwütigen Hexe. In einem Videointerview von Gamespot bekräftigten nun Senior Marketing Director Bill Trinen und Senior Director of Localization Nate Bihldorff vom Nintendo-Treehouse-Team, dass die Arbeit am Spiel vorankomme.

Nicht nur sei Bayonetta 3 noch in Arbeit, das Projekt entwickle sich gut, so antwortete Trinen auf die Frage, ob es Bayonetta 3 überhaupt noch gibt.

"Wir zeigen die Dinge lieber dann, wenn wir bereit sind und wir zeigen sie definitiv lieber, wenn die Entwickler bereit sind, sie zu zeigen. Daher hatten wir [Bayonetta 3] nicht auf der E3."

Bereits zur E3 2019 wurde die Abwesenheit von Neuigkeiten zu Bayonetta 3 vermerkt. Auch damals hieß es von Producer Atsushi Inaba, dass die Entwicklung sehr gut laufen würde und lediglich der Entwicklungsprozess nach einem neuen Modell konzipiert sei, das sich von dem früherer Spiele von Entwickler Platinum Games unterscheide. Die Funkstille legte Inaba sogar als Zeichen dafür aus, dass Platinum Games alle Kraft investiere, um ein Spiel von hoher Qualität abzuliefern.

Serienschöpfer Hideki Kamiya, der beim ersten Bayonetta auch die Rolle als Game Director erfüllte, hatte in einem Stream im Januar 2021 gesagt, er hoffe, dass Entwickler Platinum Games in diesem Jahr ein Update zu Bayonetta 3 veröffentlichen kann. Wer beim dritten Serenteil Game Director sein wird, ist momentan nicht bekannt. Yusuke Hashimoto, der Game Director von Bayonetta 2, hat Platinum Games im Februar 2019 verlassen – er arbeitete 13 Jahre bei dem Studio.