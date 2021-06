Battle Brothers: Neues Spiel, neues Glück für die Global Brothers

Nach dem Ende ist vor dem Neubeginn

Teaser Die Battle Brothers sind tot – lang leben die Battle Brothers! Kapitano Jörg lässt sich nicht von etwas Kleinem wie einem kompletten Wipe aufhalten, er reist einfach ins nächste Land und macht weiter!

Es musste irgendwann passieren: Nach 99 Spieltagen, 45 Folgen und ca. 2.200 Spielminuten hat es die Global-Brothers-Kompanie erwischt – genaueres siehe die Kompanieseite sowie Folge 45. Doch Kapitano Jörg ist bereits auf dem Weg in ein neues Land, wo seine Kompetenz, komplette Kompanien zu Knochenmehl kaputt gekloppt zu kriegen, keiner kennt. Dort geht er zunächst zum Friseur (die Überfahrt ist lang!) und gründet am Mittwoch die Global Brothers neu. Bereits am Freitag beginnt also mit Folge 46 die Season 2!

Letsplay zum Mitspielen

Ihr könnt auch Season 2 kostenlos sehen. Wie ihr am obigen "Bezahlbalken" sehen könnt, entscheiden allerdings die Crowdfunder darüber, wie viele Folgen es geben kann. Und zur Belohnung gibt es Medaillen fürs GG-Profil. Die 12 Topspender der Vorwoche sowie der insgesamt Meistspendende haben die Chance, als Namensvetter zum aktiven Kämpfertrupp zu stoßen. Außerdem nehmen alle Zirkel-Mitglieder an der wöchentlichen Entscheidungsumfrage teil. Die Kompanie-Seite nennt alle Spender und sonstigen Belange der Kompanie.

Aktuell befinden wir uns in Staffel 4 in der letzten Woche, machen aber einen Neustart nach komplettem Wipe. Die Staffeln 5 und 6 wurden bereits voll finanziert. Die siebte Staffel, sofern sie finanziert wird, findet komplett als Live-Event (an mehreren vermutlich aufeinanderfolgenden Tagen)statt – natürlich mit zusätzlicher Veröffentlichung der Einzelfolgen in Videoform. Für den größeren Aufwand liegt der Folgenpreis in Staffel 7 um 50 Euro höher.

Die Regeln von Season 2

Auch in Season 2 gilt: In jeder Woche werden drei Folgen zu je ca. 45 Minuten gesendet, danach gibt es eine Umfrage im neuen Inneren Zirkel (Topspender der Vorwoche). Jörg wird mit denselben Einstellungen der ersten Season spielen, also:

Schwierigkeit Kämpfe: Veteran

Permadeath

Schwierigkeit: Wirtschaft Leicht

Anfangsgeld: Leicht

Seedwert: (lt. spontanem Einfall, ggf. mit mehreren Neuversuchen)

Gespielt wird auf neuestem Patch-Stand inklusiver aller Addons. Zudem werden die folgenden Mods verwendet:

Settlement Situation Tooltips Compatible... : Auswirkungen von "Events" werden gezeigt

Tactical Tooltip: Mehr Infos über eigene Leute und Gegner im Kampf

Extensive Tryout: Bessere Infos zu Rekruten, für die man das Tryout-Geld bezahlt

Better Battle Standard: neu in Season 2, macht Sergeant-Standarte (fast) zur Pike

Für alle Spender: Umfrage zur Kompanie-Origin

Der Bauernhaufen in Season 1 hat zwar seinen Zweck erfüllt – möglichst viele Letsplay-Spender unterzubringen –, und wir haben uns auch gut geschlagen. Aber in Season 2 ist es Zeit für eine neue Origin! Die folgenden stehen zur Wahl:

Southern Mercenaries: 3 gute Starthelden im Süden, bei den drei technologisch fortgeschrittenen Stadtstaaten. Dürfen maximal 20 Kämpfer in der Gruppe haben, davon maximal 12 im Kampf (=Standard). Keinerlei Besonderheiten.

3 gute Starthelden im Süden, bei den drei technologisch fortgeschrittenen Stadtstaaten. Dürfen maximal 20 Kämpfer in der Gruppe haben, davon maximal 12 im Kampf (=Standard). Keinerlei Besonderheiten. Northern Raiders: 3 starke Barbaren und 1 schwacher Mönch, bekommen mehr Loot, starten aber mit zwei der drei Adelshäuser als Feinde – was je nach Karte extrem nervig sein kann. Truppenmaximum 20 maximal, davon 12 im Kampf, halbes Startgold.

3 starke Barbaren und 1 schwacher Mönch, bekommen mehr Loot, starten aber mit zwei der drei Adelshäuser als Feinde – was je nach Karte extrem nervig sein kann. Truppenmaximum 20 maximal, davon 12 im Kampf, halbes Startgold. Band of Poachers: 3 Starthelden (1 Jäger, 2 Wilderer), die dringend Nahkämpfer rekrutieren müssen. Diese Origin-Truppe bewegt sich schneller und klärt besser auf, kann aber weniger Items im Inventar haben. Normales Maximum "12 aus 20".

3 Starthelden (1 Jäger, 2 Wilderer), die dringend Nahkämpfer rekrutieren müssen. Diese Origin-Truppe bewegt sich schneller und klärt besser auf, kann aber weniger Items im Inventar haben. Normales Maximum "12 aus 20". Davkul Cultists: Wir starten mit vier mies ausgerüsteten Kultisten. Wir müssen andere zum Davkul-Kult bekehren! Ab und zu müssen wir einen Bruder opfern (aus zwei der vier EXP-ärmsten) – was uns mit der Zeit enorme Boni (Resolve und Co.) bringt. 12/20.

Wir starten mit vier mies ausgerüsteten Kultisten. Wir müssen andere zum Davkul-Kult bekehren! Ab und zu müssen wir einen Bruder opfern (aus zwei der vier EXP-ärmsten) – was uns mit der Zeit enorme Boni (Resolve und Co.) bringt. 12/20. Deserters: 3 gut ausgerüstete, aber feige (kaum Resolve, teils mutsenkende Traits) Söldner, die von einem der drei Adelshäuser (wo sie starten) gehasst werden. Dürfen sich in jedem Kampf in Runde 1 als erstes bewegen. Normales Maximum 12/20.

Die Umfrage läuft bis Mittwoch, 23.6.2021, 12:00 Uhr.

(Wen es interessiert: die Präferenz des Kapitanos wären die Kultisten, die er noch nie gespielt hat, danach die Band of Poachers). Entscheidet weise!

