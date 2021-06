Montagmorgen-Podcast #400

Teaser Jörg und Hagen stellen die brandaktuellen Neuerungen auf der Website vor, reden über Ungeheuerliches bei den Global Brothers sowie die von den Usern gekührten E3-Highlights.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heimlich still und leise kommt die 400. Folge des MoMoca, die besonders unterschwellig gefeiert wird. Aber zum runden Jubiläum berichten Jörg und Hagen spannendes: Was mag wohl ungeheuerliches bei den Brüdern vorgehen? Der Autor dieser Zeilen mag Nachzügler beim Anschauen der Folge 45 unseres Battle Brothers-Letsplays nicht direkt spoilern und hüllt sich daher erst mal in Schweigen. Sagen wir nur, ihr solltet in dem Fall vielleicht auch noch nicht in die heutige besondere Umfrage zum Letsplay schauen und das entsprechende Segment in diesem Montagmorgen-Podcast überspringen und nicht zu sehr über den Titel dieser 400. Folge nachdenken... Ganz und gar nicht überspringen solltet ihr aber in jedem Fall die restliche Folge, in der Jörg und Hagen vorstellen, was sich in der gestrigen Nacht auf der Webseite verändert hat. Anschließend schlägt die Wochenvorschau eine etwas andere Route ein, als es Hagen erwartet hat und die beiden beantworten eure User-Fragen und verkünden, welche Spiele am häufigsten von euch in der Sonntagsfrage zum Highlight der E3 2021 gewählt wurden.

Alle Themen im Überblick: